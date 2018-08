Los españoles se van de Cataluña: es la región que pierde más turistas en verano

Los turistas españoles que visitan Cataluña se han reducido drásticamente en un año. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reflejan que esta comunidad es donde más caen las pernoctaciones de residentes dentro de las grandes plazas vacacionales de España, tanto en los meses de junio como en julio. Estamos hablando del primer verano después del procés y del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La encuesta de Coyuntura Turística Hotelera del INE indica que las pernoctaciones (número de alojamientos en establecimientos hoteleros) llegaron a los 42,6 millones en julio, un descenso de del 2,2% frente a igual mes del año pasado. Es además el peor mes desde abril y empeora la caída del 1,2% de junio. De estos datos se extrapola que las pernoctaciones de los viajeros residentes en España cayeron un 1,1% y la de los no residentes un 2,7%.

En cuanto a los turistas nacionales, el principal destino en julio sigue siendo Andalucía (con un 24% de las pernoctaciones), mientras Cataluña pierde el segundo lugar (14,2% del total) a manos de la Comunidad Valenciana que se queda en el 14,7%. El cuarto lugar en julio lo ocupa Canarias con el 7,2% de todas las pernoctaciones.

La que más cae en turismo interior

De esta manera, en doce meses Cataluña redujo en un 7,2% de su número de pernoctaciones, por el 0,5% que se dejó Valencia, el 4,9% que ganó Andalucía y el 1% que mejoró Canarias. Los turistas extranjeros también han viajado menos a Cataluña. Sigue siendo el segundo destino internacional después de Baleares y se mantiene por encima de Canarias, pero se deja un 6,2% por el 1,1% que mejora en Palma de Mallorca y el 5,4% que cae Canarias.

Una situación que también se repitió en junio donde Cataluña volvió a liderar la caída de pernoctaciones de residentes. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid fueron los principales destinos de los viajeros residentes con una fuerte caída del 10% para Cataluña, frente a los crecimientos del 3,0%, 0,3% y 6,6%, respectivamente para las otras regiones.

De las grandes, Cataluña es la única que cae en el mercado interior, mientras que en turistas extranjeros es la segunda que más pierde con un 2,3% interanual, después del desplome del 4,8% de Canarias. En este mismo periodo Baleares redujo un 0,2% sus pernoctaciones.

Caen los precios y la rentabilidad

Y hay otros dos datos que juegan en contra del sector turístico en Cataluña: los precios en sus hoteles han caído un 1,95% en julio mientras que en Valencia han crecido un 3,8% y en Madrid un 2,4%. La rentabilidad también ha caído un 2,9%, mientras que Valencia ha mejorado un 3,7% y en Andalucía un 1,2%.

Los expertos consultados coinciden en señalar que no se puede establecer una causal directa entre la caída de turistas nacionales en Cataluña y el proceso independentista. Indican que hay otros factores que pueden haber influido como inseguridad que se puede haber percibido tras los atentados del año pasado en Las Ramblas o un efecto contagio por la caída de los indicadores a nivel nacional.

Pese a ello, estas mismas fuentes indican que el procés no ayuda a mejorar estos datos y que la constante confrontación política no hace más que convertirse en otro factor de inestabilidad para el sector. Los españoles no van menos de vacaciones a Cataluña por el procés, pero quizás se lo piensen dos veces antes de elegirla como destino vacacional o de alargar su estancia en alguna de sus ciudades.