Vodafone recomienda Opensport a sus clientes pese a que no tienen la Champions

Nuevo episodio en la guerra del fútbol que viven las operadoras. Vodafone ha enviado este jueves una comunicación comercial a sus abonados sugiriendo diferentes plataformas para ver el fútbol como una alternativa a Orange o Movistar. En estos SMS distribuidos a los móviles de sus clientes ‘promocionan’ las supuestas ofertas de Opensport que ha comunicado públicamente que tiene la Champions League, pese a que Telefónica, dueña de los derechos, ha desmentido este extremo a EL ESPAÑOL.

“Tras las consultas que nos habéis hecho, te informamos de que plataformas online como Opensport (www.opensport.es) han anunciado que retransmitirán la Champions, la Europa League o El Partidazo”, dice el mensaje enviado y al que ha tenido acceso este diario. No obstante, en estos momentos no está habilitada la posibilidad de contratar estos torneos internacionales en la web de Opensport, precisamente porque no tienen estos derechos, según ha confirmado oficialmente Telefónica.

La justificación oficial para enviar este mensaje es recordar a los clientes la promoción mediante la cual todos los abonados a Vodafone TV dispondrán sin coste ocho partidos de la Liga Santander, toda la Liga 123 y la Copa del Rey.

El mensaje también habla de Bein

En el mensaje, Vodafone además da otras alternativas y sugiere a Bein Sports (realmente se refieren a Bein Connect) como alternativa para seguir La Liga o la Copa. En Vodafone han indicado a este periódico que la comunicación simplemente responde a los miles de mensajes de sus abonados que se han interesado por la situación del fútbol durante esta temporada y, por tanto, descartan cualquier pacto o unión con Opensport para complementar su oferta audiovisual.

Vodafone no ofrecerá esta temporada la Champions ni El Partidazo, a diferencia de Movistar y Orange que sí lo harán. Esto ha generado en las últimas semanas una dura guerra comercial en la que la británica intenta minimizar el impacto de una eventual fuga de clientes con agresivas promociones, al tiempo que sus dos competidores intentan rentabilizar el coste de comprar la Champions, intentándole arrebatar abonados con ofertas igual de ambiciosas.

La clave de las OTT

Que una plataforma como Bein Connect de Mediapro o Opensport tenga los derechos de la Champions League y la Europa League es un elemento clave para ayudar a la actual estrategia comercial de Vodafone.

Si una de estas plataformas puede ofrecer los partidos que le faltan a la británica por un coste de unos diez o veinte euros, podría ser perfectamente complementaria con los paquetes convergentes de Vodafone, al tiempo que evitaría que los clientes de la marca roja -en especial los 400.000 del fútbol- se fuesen a la competencia en busca de la Liga de Campeones.

Una estrategia que se sumaría a sus actuales ofertas: la teleco regala Vodafone TV durante un año y ofrece sus paquetes premium por cinco euros para minimizar una eventual fuga de clientes. De momento, Movistar no ha cerrado ningún acuerdo con estas OTT.