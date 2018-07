Fedetaxi pide que la transferencia de competencias sobre VTC sea consensuada

La Federación Española del Taxi, Fedetaxi, ha pedido que la propuesta de Fomento de transferencia a las comunidades de las competencias para otorgar nuevas licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC) "sea vinculante y consensuada para todas las administraciones implicadas".

Esta es una de las exigencias que la Federación plantea al Ministerio de Fomento, que ha adelantado al próximo miércoles la Conferencia Nacional del Transporte, prevista para septiembre, y en la que el Gobierno propondrá transferir a las comunidades las competencias para otorgar nuevas licencias de VTC.

Una decisión adoptada después de que los taxistas de Barcelona y Madrid hubieran convocado el sábado una huelga indefinida para pedir que no se autoricen nuevas licencias VTC.

El Ministerio de Fomento ha citado el próximo lunes a las 12.00 horas a las principales asociaciones del sector, entre ellas, a Fedetaxi, el martes el encuentro será con las asociaciones de las VTC, y el miércoles ha convocado la Conferencia Nacional del Transporte.

Como ha explicado Fedetaxi en un comunicado, la Federación exigirá a Fomento que el acuerdo "marque expresamente cuál va a ser el contenido básico de las licencias autonómicas o urbanas a implantar", en tanto que ha solicitado "medidas procompetitivas para el taxi", que permitan al sector ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

"El modelo no puede quedar en el aire o todo esto no habrá servido para nada", ha dicho la Federación, para quien el acuerdo que se alcance el miércoles debe incorporar si las licencias autonómicas o urbanas se van a remitir a las reglas de las VTC nacionales, o van a tener reglas propias, y cuáles.

"Es imprescindible que este acuerdo se produzca en este momento y no pueda diferirse al futuro. Si no es así, solo (y no es poco) se habrá solucionado el conflicto de Barcelona", pero se estarán abriendo 17 nuevos conflictos en las comunidades o cincuenta más en las ciudades, ha advertido la Federación.

Fedetaxi no va a consentir que el problema se cierre en falso y que se cree otro mayor, ha añadido.

Igualmente, ha defendido que las reformas legales exigidas hasta ahora por los taxistas son "legítimas y convenientes", pero "insuficientes" para solucionar el problema más allá de Barcelona, por lo que en muchas otras ciudades, el taxi también se ha parado.

En el comunicado, Fedetaxi se ha mostrado "en contra cualquier solución unilateral que atribuya una competencia sin ser previamente pactada por todas las fuerzas políticas y del taxi".

También ha dicho estar "absolutamente en contra de cualquier acto violento o mafioso".