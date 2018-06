Moncloa se plantea retrasar la hoja de ruta del segundo dividendo digital

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, se está planteando retrasar la entrega de la hoja de ruta del segundo dividendo digital, un documento que debería darse a conocer antes del 30 de junio, según normativa europea. La segunda opción es publicar una hoja de ruta light solo con los ejes principales del proyecto.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que el Ministerio de Economía y Empresa quiere revisar más a fondo el documento realizado por el Partido Popular -antes de que abandonara la Moncloa- y así poder ajustarlo a las políticas que quiere impulsar el PSOE y a los plazos más pausados que pide el mercado de las 'telecos' y la propia CNMC, que defiende una "migración paulatina" de la TDT. Los plazos europeos pueden incumplirse por motivos justificados, como es el caso de un cambio de Gobierno.

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa el pasado 2 de junio, pero fue el día 15 cuando Francisco Polo asumió la secretaría de Estado encargada de aprobar la hoja de ruta del segundo dividendo digital. De hecho, el nuevo equipo no está trabajando a pleno rendimiento y solo ha contado con dos semanas para poder revisar y corregir este documento.

El contenido de la hoja de ruta

En esta hoja de ruta, el Gobierno deberá dar los plazos de liberalización del espectro radioeléctrico que actualmente utilizan las televisiones en abierto y que deberá ser ocupado por las operadoras de telecomunicaciones con sus frecuencias 5G. Esta hoja de ruta deberá pilotar esta transición en la que se deberá contemplar la forma en que las televisiones abandonan esta franja, cómo ocupan su nuevo espectro y bajo qué tecnología lo harán.

El plazo de Bruselas para terminar con esta migración es en junio de 2020. En este sentido, de especial relevancia será conocer cómo el Gobierno mitigará la pérdida del 30% del espectro para las televisiones tras la migración y la tecnología de compresión que realizará, además de las ayudas que el Ejecutivo destinaría a renovar el parque de televisiones -y de antenas receptoras- para poder sintonizar a las TDT en sus nuevas frecuencias.

El objetivo del PSOE es imprimir su sello social a este dividendo digital, por lo que se prevé que las ayudas a los hogares podrían tener un papel protagonista en este documento. Ello pese a que las fuentes consultadas por este diario han indicado que el dividendo aprobado por el PP, y que se estaba ultimando cuando el Gobierno fue sustituido en las Cortes, ya tenía un fuerte componente electoral con unas ayudas generosas.

Subasta de 700 Mhz

Del lado de las operadoras de telecomunicaciones, esta hoja de ruta también podría establecer los plazos de la subasta de los 700 MHz, que liberarán las televisiones, la más atractiva para el desarrollo comercial de las 'telecos' porque son las de mayor cobertura.

Esta subasta deberá además reportar al Estado varios miles de millones de euros en concepto de adjudicaciones, por lo que en el sector se prevé que, de momento, esta operación se quede fuera de la hoja de ruta del dividendo digital.

Todas las opciones están abiertas

Una situación que por otro lado no verían con malos ojos las 'telecos', que en las últimas semanas han venido indicando que el desarrollo y la inversión en 5G no es una prioridad del mercado. De hecho, Telefónica indicó que antes del 2021 no será posible ver despliegue comercial, lo que ha enfriado todas las expectativas. Las 'telecos' no tienen prisas por lo que una aplicación pausada de la hoja de ruta no les vendría mal.

Con todo, la decisión respecto de la presentación de esta hoja no está tomada y se barajan todas las opciones. La de presentar la hoja de ruta del PP, que es la alternativa que menos seduce al PSOE; la de presentar una hoja de ruta personal con el sello del partido de gobierno y que significa retrasar su publicación hasta al menos la vuelta de vacaciones; y la tercera opción, que es presentar una hoja light solo con generalidades y abriendo la puerta al desarrollo de las ayudas y de los plazos en el futuro.