Así juegan el Mundial las marcas para captar clientes y que tú ahorres dinero

Año de Mundial. Por eso, el agosto se adelanta unos meses. La cantidad de dinero que mueve el campeonato de selecciones más importante en el mundo es mareante. Según un estudio de la consultora Euroméricas Sport Marketing, el Mundial FIFA es el segundo evento deportivo más valioso del mundo, valorado en 1.250 millones de dólares, teniendo en cuenta los más de 3.200 millones de personas que siguen el evento.

Por eso, en la madre de todas las competiciones, además del prestigio deportivo se intenta coger un buen trozo del goloso pastel económico del Mundial. Las empresas bien lo saben y hacen todo lo posible para atraer la atención de sus clientes o la captación de nuevos usuarios con el gancho del evento deportivo.

El principal objetivo de la promoción que los retailers realizarán durante este evento deportivo es el aumento de la visibilidad de su marca (50%) y la fidelidad de sus clientes (48%), tal y como recoge la última edición del informe What Sponsors wants and where dollars will go llevado a cabo por ESP Properties.

Los españoles ya se preparan para disfrutar este evento deportivo y, según un estudio realizado por Ofertia, gastarán entre 100 y 400 euros disfrutando los partidos del Mundial. Este presupuesto se destinará en comprar productos como aperitivos (48%), refrescos (37%), comida rápida (36%), cerveza (35%), comida más elaborada (24%), licores (9%) o destilados (7%). El 54% adquirirá estos productos en grandes centros comerciales, un 33% en tiendas de barrio y otro 13% en apps o plataformas online.

Y las marcas, por tanto, se frotan las manos. Y no es para menos. Cada cual utiliza sus armas: descuentos, 2x1, aplazamiento de pagos… las fórmulas son muchas, aunque el objetivo el mismo: ganar cuota de mercado.

Las marcas oficiales viven su agosto

Pero como reza el dicho, siempre hubo clases. Y los patrocinadores oficiales como Coca-Cola o McDonald's lanzan sus propias promociones bajo el paraguas de la FIFA. Por ejemplo, la cadena de restauración ha creado varios menús especiales con precios reducidos y hamburguesas especiales.

Pero no solo la compañía de hamburguesas ha decidido hacer ofertas. Telepizza, Papa Johns o Uber Eats son otras de las empresas que desean que sus clientes vean los partidos con el estómago lleno y con algo de descuento.

Gillete, por ejemplo, puso en el mercado una nueva edición un paquete que incluye un mini balón y una cuchilla especial anunciado a bombo platillo con astros futbolísticos como Neymar o el hombre de moda, Griezmann, tras su ‘Sí, quiero’ al Atlético de Madrid.

Siguiendo con las ediciones especiales, aparece una de las marcas que más está apostando por este modelo, dotándolo de una perspectiva regional, Hyundai. La firma de coches surcoreana ha preparado una edición especial limitada de 25 unidades de su modelo Creta. O Hublot, el reloj oficial de la FIFA, que lanzará una serie de smartwatch con la ayuda de Android.

LG, de la mano de varios influencers, pretende vender televisiones de inteligencia artificial con varios descuentos. Para ello, ha reunido a tres jugadores de diferentes generaciones que han formado parte de la selección inglesa -Terry Butcher, Eric Dier y Dominic Calvert-Lewin- y les ha invitado a ver algunos de sus partidos con la tecnología inmersiva de los nuevos televisores de la marca, para simular el efecto de encontrarse dentro del propio estadio.

Las compañías de retail, a por sus estrellas

Las compañías que disponen de venta online también se suman al carro del Mundial y de la Selección Española y empresas como Amazon y El Corte Inglés ya disputan su particular final para atraer a los clientes.

La tecnológica estadounidense ha lanzado una serie de ofertas a productos de alimentación, bebida y electrónica para poder disfrutar de los choques del Mundial a todo confort. Se pueden encontrar descuentos de hasta el 40%.

Por su parte, El Corte Inglés no ha querido ser menos y con el lema Por la Roja lo damos todo también oferta a sus clientes rebajas en todo tipo de material electrónico. Fnac, por otro lado, también se sube al tren de Rusia y ha anunciado descuentos en televisiones, ordenadores, videoconsolas y libros deportivos.

Y la pionera de todo esto no podía faltar a la fiesta. Media Markt fue famosa por aquella Eurocopa de 2008 en la que aseguró aquello de “cómpralo y no pagues si España gana la Euro”. Aún deben de estar acordándose de aquella idea y de aquel gol de Fernando Torres. Bajo "Vive el Mundial en las mejores pantallas" ofrece a los clientes precios más bajos de lo habitual.

La rival de Media Markt, Worten, intenta convencer a los clientes comprar televisiones de última generación con un 30% de descuento.

Los supermercados también juegan

Alcampo, Eroski o Carrefour juegan el Mundial a su manera. Descuentos en sus productos, envío de la compra de manera gratuita o tarjetas regalo son los ganchos perfectos para realizar las compras en sus establecimientos.

A su vez, Glovo, la app dedicada a la compra, recogida y envío de pedidos, ha lanzado una nueva categoría por la que rebajará sus envíos a un euro durante los días que España dispute un partido del Mundial.

¿Y para pagar? La jugada puede salirte redonda porque si además de disfrutar de esta enorme lista de descuentos y promociones pagas con Visa, también tendrás beneficios. Desde viajes gratis a Rusia hasta pagos aplazados o sin comisión oferta la compañía de tarjetas.

Visto lo visto, lo mejor es sentarse delante de la televisión nueva comprada en un establecimiento, pedir algo de comida rápida y pagar con la tarjeta de crédito para no perderse ni un solo minuto de Mundial.