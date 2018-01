Dancausa saca pecho: “En Bankinter no hemos tenido que despedir a nadie”

Dolores Dancausa, la consejera delegada de Bankinter, se presentaba exultante ante los medios de comunicación para presentar “las mejores cifras de la historia de Bankinter”, decía, con esos casi 500 millones de euros de beneficios logrados en 2017. Y en su comparecencia no dejó pasar la oportunidad de sacar pecho respecto a las métricas de sus competidores.

“Me lanzo a la piscina para asegurar que, aunque hay que esperar a que los demás presenten resultados, vamos a ser los que tengamos el mejor retorno de capital de la banca española”, y hacerlo, además superando los retos con “resultados sostenibles y recurrentes”, vaticinaba Dancausa.

Llevar la rentabilidad al 15% en 2020

Una rentabilidad sobre recursos propios -situada en el 12,6% a finales de 2017, tras incrementarse un 16,5% respecto al año anterior y triplicarse desde 2012- convertida en uno de los puntos que acreditan la buena marcha del banco, y que Dancausa quiere apuntalar todavía más hasta 2020. “En los próximos tres años queremos llevar ese retorno al capital hasta el 15%”. De lograrlo, supondría aumentar ese ROE un 19% en los tres próximos ejercicios.

En esa comparativa con el resto de entidades tuvo Dancausa para todos, sin hacer referencias concretas, aunque, en algún caso, resultaban evidentes. Como cuando dejaba caer que en Bankinter “no queremos ser una empresa digital, sino un banco digitalizado que ofrece los mejores servicios on line”.

Palabras que recordaban las alusiones que, en repetidas ocasiones, ha lanzado el presidente del BBVA, Francisco González, relativas a ese objetivo de que el banco tradicional dé un paso atrás para convertirse en una plataforma financiera en Internet.

Defensa a ultranza de la dimensión de Bankinter

Y ya lanzada, Dolores Dancausa se puso a defender a capa y espada la dimensión de Bankinter. “Somos lo suficientemente grandes y también pequeños para afrontar de la mejor manera posible los permanentes retos regulatorios. Esa dimensión es nuestra gran fortaleza y la que nos permite no tener que despedir a nadie”, recordando cómo los continuos procesos de concentración de la banca española acaban con masivas salidas de personal, como está ocurriendo ahora con el Santander y el Popular y, también, con la fusión de Bankia y BMN.

Fusiones y absorciones que, según la principal ejecutiva de Bankinter, acaban siendo, en muchos casos, “amalgamas de entidades que nunca llegan a confluir en una única cultura”.

Solo 'flecos' en la consolidación bancaria en España

Sobre el recurrente asunto de la reestructuración bancaria en España, Dancausa comentaba que, tras esas últimas operaciones, “no queda mucho espacio y, salvo algunos flecos, esa consolidación está terminada”. Sí considera que hay más posibilidades de que se produzcan “operaciones transfronterizas”.

No obstante, y a pesar de que las 60 entidades bancarias han quedado reducidas a 12, piensa la consejera delegada que no existe un "riesgo de oligopolio" y, además, "la competencia entre las entidades es enorme al no existir la barrera de las oficinas”.

Retos en 2018

Respecto a los retos a afrontar en 2018, Dancausa, además de mostrar su confianza en que se reconduzca la situación política catalana, puso sobre la mesa los permanentes ajustes regulatorios que requieren de aportes de capital y mostraba su preocupación por el creciente problema de la seguridad en Internet para la actividad bancaria.

“La ciberseguridad casi mueve ya el mismo dinero que el narcotráfico”. Al respecto, reconocía que Bankinter no había detectado fraudes, al margen de algunos fallos técnicos, “aunque estamos atentos permanentemente”, remachaba.