Camisetas y algún póster de Amaia: las marcas sucumben al fenómeno OT

"¡Tócate el higo!", exclama cuando se harta la directora de la academia de Operación Triunfo, Noemí Galera. Los alumnos ríen, y las redes arden con los seguidores del programa, que hacen suya la frase. Desde repetir el "altanera, presiosa y orgullosa" de Ana Guerra hasta el "ay, no sé, buah, qué horror" de Amaia o el "sapoconcho es tortuga" de Roi. OT es tendencia y muchos quieren incorporarlo a su vida.

Y eso es, también, negocio. Un negocio que han sabido empezar a aprovechar marcas jóvenes que se mueven en las redes como pez en el agua. Que se lo pregunten a Superbritánico, la marca que desde hace cuatro años diseña productos para amantes de la lengua inglesa y la cultura británica. A simple vista, parece no tener nada que ver con OT. Pero Operation Triumph, como ellos lo han bautizado, les ha servido de inspiración.

"Siempre nos gusta ir con la actualidad pero en este caso además es que nos gusta mucho el formato y eso se nota en cómo hacemos las cosas", explica a este periódico Daniel Vivas, cofundador de la marca, que insiste: "Muchos del equipo vivimos la primera edición con mucha intensidad y hemos seguido la actual desde el principio". Y lo que empezó como un juego ha acabado siendo parte de sus productos: "Comenzamos a hacer ilustraciones de las mejores actuaciones y a subirlas a las redes", apunta Vivas. Y triunfó. "El éxito fue tan grande que los seguidores del programa no paraban de pedirnos láminas y pósters. Y eso hicimos y seguimos haciendo".

La clave de su éxito, la costumbre hablar y escuchar a los seguidores del programa en las redes sociales. "No paran de pedirnos más y más diseños y nosotros somos todo oídos. Nuestro equipo de diseño se encarga de ello", apunta Vivas. Por eso, el trabajo empieza después de la gala de los lunes. "Es mucho trabajo de diseño cada día pero muy agradecido, nos encanta formar parte del encanto que está teniendo el programa", insiste.

La lámina de City of Stars, que cantaron Amaia y Alfred. Superbritánico

Pero no solo las marcas con más experiencia están logrando liderar la oferta con productos inspirados en el programa. Algunas, de hecho, han nacido ahora para satisfacer una demanda creciente. Es el caso de Corderaaa o Pitita. Para los últimos, por ejemplo, crear merchandising de OT empezó como una broma. "Diseñamos una camiseta con una frase de Amaia y tuvimos como 500 pedidos de una camiseta que no existía", explica a este periódico Juanjo Rengel, cofundador junto a otros dos amigos de Pitita, una marca que fue registrada hace apenas unos días.

Hace poco más de diez días lanzaron su tienda online, que de momento funciona bajo el paraguas de Etsy, el Amazon de los productos artesanales. El primer día registraron 125 pedidos. "Tuvimos que ir a la gestoría al día siguiente a formalizar todo", dice Rengel, que se dedica a la comunicación audiovisual. Con él, al frente de Pipita se encuentran Borja Martín, maestro, y Daniel Torres, que tiene un taller de artes gráficas. Los tres, con una media de edad de 30 años, compaginan sus profesiones con un negocio que no habría nacido sin OT.

La camiseta de Pipita inspirada en Amaia de OT.

No obstante, no quieren quedarse solo ahí. El día que lanzaron la venta online, apunta Rengel, ya tenían una estructura de lo que iba a ser la marca y la filosofía de Pipita. Ahora, quieren compaginar la venta de las camisetas inspiradas en el programa de TVE con otras propias. "OT me da la vida, esto ha nacido por estar enganchados", ríe el cofundador.

Nacer en las redes les ha facilitado mucho el camino y han podido coger impulso, aunque a veces les sobrepasa. "Estamos activos en ellas casi 24 horas al día, están siendo fundamentales". Las camisetas se hacen de forma artesana, y los pedidos tardan unos días en ser resueltos. Sin embargo, tienen grandes aspiraciones: "En breve lanzaremos nuestro dominio propio, la demanda es enorme", asegura.

De momento, han conseguido que Noemí Galera y el presentador de OT, Roberto Leal, luzcan sus camisetas. "El PostNoemí fue brutal", dice Rengel. En una semana y media, han recogido 350 pedidos. Habrá que esperar para ver qué pasa después del tsunami.