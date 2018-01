Starbucks, Mercadona, Carrefour y el negocio de hacer cápsulas para Nespresso

Nespresso, what else?, decía en aquel anuncio George Clooney, que continúa siendo embajador de la marca. Lo cierto es que la respuesta a what else? cambia dependiendo de si hablamos de las cápsulas de café o de la máquina en sí. Desde que Nespresso desembarcara en España, en 1996, más de medio centenar de marcas se han lanzado a crear sus propias cápsulas que, eso sí, necesitan de la cafetera Nespresso para ser disfrutadas.

Marcilla, Carte Noire, Expressate, Fortaleza, Oquendo, Café Royal, Saimaza, Pompadour o las marcas blancas de Mercadona (Prosol), Carrefour (Toscaf), Lidl (Bellarom), Dia o Eroski también fabrican cápsulas "compatibles", como ellos las denominan, con las cafeteras del gigante Nestlé. Todas ellas pueden encontrarse en el supermercado, a diferencia de las originales, ya que Nespresso tiene una red de tiendas propias, vende online y en algunos centros de El Corte Inglés.

El último en subirse a esta ola de las cápsulas compatibles ha sido Starbucks, que este mes ha lanzado las suyas. La cadena estadounidense busca así "ofrecer a sus clientes una forma cómoda de disfrutar de sus cafés de alta calidad también en casa", dice la compañía. Además, ofrece sus establecimientos como punto de recogida para reciclar cápsulas compatibles con Nespresso, independientemente de si son de Starbucks o no.

Las opciones a la hora de elegir cuáles son muchas y a un precio más competitivo, pero Nespresso asegura ahora que no tiene miedo, a pesar de que intentó ganar una batalla contra el grupo Sara Lee (Marcilla) en los tribunales en 2011. No hay plagio, porque hay detalles técnicos distintos. Las marcas anuncian que son compatibles con Nespresso en sus paquetes y no pasa nada, aunque todas señalan también que es "una marca de terceros".

A pesar del gran aumento de competencia durante estos años, la marca de Nestlé le resta importancia de cara al público. "Los consumidores que buscan disfrutar de un momento de placer han continuado eligiendo a Nespresso, a pesar de la proliferación de diferentes opciones para el consumidor en el sector del café en porciones", dice la compañía a este periódico, y reseña: "La competencia no es nueva para nosotros".

60 marcas "compatibles" en España

De hecho, hoy, y según datos aportados por la propia marca, Nespresso compite con unos 240 tipos distintos de café en porciones a nivel mundial y más de 210 de ellos se declaran compatibles con sus máquinas; de estos, más de 60 operan en España.

Sin embargo, el éxito, dicen, "va más allá del producto" y según ellos es el resultado de poner el foco en los consumidores y en la innovación continua. Por eso, aseguran que a pesar de la -numerosa- competencia Nespresso sigue abanderando el mercado en cápsulas que "continúa creciendo".

Según datos recabados por la consultora Kantar Worldpanel, el gasto medio en el mercado de cápsulas de café se situaba en 2016 en 69,90 euros, un 5,9% más que en 2016. En volumen de compra, durante el último año ha crecido un 9,6%.

Más máquinas de café

Además de Nespresso, existen otros sistemas para consumir café en cápsulas como Dolce Gusto (también de Nestlé), Senseo (Philips) o Tassimo (Bosch), aunque las cápsulas compatibles no han triunfado tanto para estas máquinas. De hecho, según Kantar solo se han creado para Tassimo, de la mano de Baqué, Espressate o Mepiachi.

"Desde el principio, Nespresso ha construido su estrategia alrededor de su capacidad para crear los cafés de la mejor calidad, lo que a su vez permite crear relaciones duraderas con los consumidores y, por lo tanto, un éxito empresarial sostenible", reivindica la marca, que asegura que sigue manteniendo su "papel como referente" en este mercado. El aprendiz, no obstante, está acortando distancias con el maestro.