NH desestima "por unanimidad" la oferta de fusión propuesta por Barceló

España no tendrá por el momento su coloso hotelero. El 10 de enero estaba marcado en rojo en el calendario de NH Hotels y de Grupo Barceló. El consejo de administración de la primera se reunía hoy para dar su respuesta final a la propuesta que lanzó la cadena mallorquina a finales de noviembre y, según ha indicado al regulador, no está dispuesta a seguir adelante con la negociación.

"El consejo de administración de la sociedad ha evaluado en profundidad la muestra de interés no solicitada que recibió de Grupo Barceló, para lo que ha contado con el análisis financiero de Bank of America Merrill Lynch, y ha desestimado por unanimidad la operación planteada", ha señalado NH en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según NH, el valor intrínseco, su alcance ni la ecuación de canje que Barceló había propuesto "no era apropiado". "Para tomar su decisión, el consejo ha valorado especialmente el hecho de que la estructura contemplada -fusión- no permitiría crear valor para el accionista por encima del proyecto independiente de NH", ha agregado.

En concreto, según NH, la ecuación de canje no refleja la valoración relativa de ambas compañías. "Tampoco ofrece una prima de control real sobre la valoración de mercado de NH, superior en cualquier caso al valor relativo de 7,08 euros planteado en la oferta", señala la hotelera.

En la carta que se envió al consejo de administración de NH en noviembre, Barceló valoró a la hotelera en 2.480 millones de euros, a 7,08 euros por título de la cotizada. A este precio, la hotelera mallorquina ofrecía una prima del 27% respecto del precio medio de la acción en los tres meses hasta el 30 de octubre (5,56 euros).

En su propuesta inicial, Barceló se quedaría con un 60% de la compañía resultante y el 40% restante quedaría en manos de NH. Además, Barceló ostentaría la mayoría en el órgano de administración de la empresa combinada.

Para la hotelera con sede en Madrid, la oferta que puso sobre la mesa Barceló tampoco refleja "el potencial de crecimiento en resultados de NH, ni el valor de sus activos urbanos en propiedad en Europa (como demuestra la reciente venta del hotel Barbizone en Amsterdam), ni la oportunidad de generar beneficios con su equilibrado mix de contratos en gestión y alquiler, ni la utilización de su estructura operativa y financiera".

"El consejo ha valorado muy negativamente que la oferta de Grupo Barceló carezca de liquidez para los accionistas de NH", subraya la cadena.

Navidad para reflexionar

La hotelera que dirige Ramón Aragonés retrasó hasta después de las fiestas navideñas la decisión sobre una posible fusión. Desde que Barceló enviara su propuesta en noviembre, NH no había mostrado sus cartas, pero el grupo que copreside Simón Pedro Barceló se mostraba hace unos días confiado con que el plan saliera adelante. El propio copresidente de Barceló subrayó su “máxima ilusión” ante esta operación que persigue formar un titán de talla internacional.

La suma de las carteras de NH (400 establecimientos, con 60.000 habitaciones) y Barceló (230 hoteles con 50.000 habitaciones) superaría los 370 hoteles de Meliá.Fuentes del sector han señalado en estas semanas que NH está reticente ante la oferta, pero desde Barceló no contemplan ajustar. "No tenemos un plan B, no barajamos otras alternativas, porque la oferta es la mejor opción para las dos compañías", enfatizó Simón Pedro Barceló hace unos días.

El rechazo de NH es a la oferta que Barceló puso en noviembre sobre la mesa, pero la hotelera no cierra la puerta del todo. Según el comunicado que ha enviado al regulador, al margen de esta decisión, la hotelera está abierta a analizar otras futuras oportunidades estratégicas "que serán evaluadas en función del valor real que estén en condiciones de generar al conjunto de accionistas de NH Hotels en el marco de las tendencias de consolidación imperantes".

Además, el consejo ha ratificado su confianza en el plan estratégico que tiene en marcha para los próximos años y asegura que será la llave para lograr la reducción de su endeudamiento, lograr oportunidades de crecimiento y participar "en un futuro en la tendencia de consolidación del sector hotelero".