La empresa que forjó la 'legendaria' espada de Tabarnia

En la magnífica película de John Boorman, el Rey Arturo lamentaba la pérdida de su espada: “Mi orgullo la quebró. Mi rabia la quebró. Este excelente caballero, que luchó con justicia y gracia, debía haber ganado. Utilicé a Excalibur para cambiar dicho veredicto. He perdido y para siempre. La antigua espada de mis padres, cuyo poder debía unir a todos los hombres y no para servir la vanidad de uno solo. No soy nada”. Pero el Pendragon puede descansar tranquilo. Desde Pamplona, Espadasymas.com puede hacerle un apaño por unos euros. Y venden a través de Internet. Tanto, que ya han entregado su primera espada de Tabarnia.

El origen de esta compañía con año y medio de vida y que compite con el caso de éxito de Aceros de Hispania, es muy curioso. Se lo cuenta a EL ESPAÑOL Javier Meizoso, uno de sus fundadores.

Y todo empezó con mil euros

“Surgió medio de broma porque mi socio, Eduardo Sáenz es un apasionado y coleccionista de espadas. Me dijo que un coleccionista se quería deshacer de la colección por mil euros y que podríamos venderla por piezas. Es la única inversión que se ha hecho la empresa. Quinientos euros cada uno. Vendió la colección por 2.200 y en lugar de repartir compramos otro lote. Así, hasta que tuvimos 50.000 euros en espadas y montamos la web de espadasymas.com hace año y medio”, explica.

A partir de ahí, dos tiendas físicas en Pamplona y Logroño que ya facturan 40-50.000 euros al mes y que piensan replicar en Portugal y Francia.

“No me podía imaginar que hubiera tanta demanda de espadas y demás. Pero entonces conocí la historia de Ricardo Lop, de Aceros de Hispania y me di cuenta de que había un mercado. Según nos dicen los proveedores, vendemos ya más que ellos en España aunque ellos venden más en el exterior”, explica Meizoso, que también es el CEO de Legalpin, una empresa que certifica la identidad de personas físicas o jurídicas en Internet.

“Es la antítesis de una start-up porque tuvo equilibrio de gastos e ingresos desde los primeros mil euros. Ya nos hemos repartido diez o quince veces eso”, explica. Este mes participan en la feria de Navidad en la Plaza de Toros de Pamplona. “Nos van haciendo pedidos de todo tipo. Hace poco nos pidieron 150 pistolas detonadoras y avisamos a la Guardia Civil, que descubrió toda una trama de gente que convertía pistolas detonadoras en pistolas reales”, comenta.

Además de trabajar con las espadas licenciadas de marcas como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos o Conan, ha fabrican espadas personalizadas en Pakistán. Y cuando dice que son encargos “de todo tipo”, es que así es.

Alberto Garzón y rituales satánicos

“El otro día nos dijeron que querían 'cruzar las 7 puertas del infierno' y querían una espada concreta. Además, cuando Alberto Garzón salió vestido de Juego de Tronos, un cliente nos encargó una espada para enviársela de regalo. Le hizo mucha gracia, pero nos dijo que no podía aceptarla y finalmente se la enviamos de vuelta al cliente que la había comprado”, explica.

¿Y de dónde salió la espada de Tabarnia? “Un día nos llegó un pedido de la espada Garra de Juego de Tronos, una réplica china, para que le hiciésemos la inscripción de Tabarnia”, comenta. ¿El precio? Con la inscripción, unos 25 euros.

Y las anécdotas no paran. “Los escudos que vendemos de la serie Vikingos nos los hace la misma chica que hace los de la serie. Cuando hicieron el spot de Juego de Tronos de Movistar nos pidieron ellos las espadas. Se la regalamos a cambio de que nos mencionasen de alguna forma y lo hicieron, a través de un sorteo. Aumentó mucho el tráfico en Internet. También tuvo mucho éxito un vídeo en nuestro canal de Youtube sobre armas prohibidas que hizo Eduardo con la Guardia Civil”, afirma..

Los pedidos para bodas son buena parte de su negocio. “Nos piden mucho los grabados para bodas, para la espada de cortar tarta. Un señor nos encargó armadura completa, espada y escudo para llegar a su boda a caballo, aunque jamás había montado a caballo”, explica.

Eduardo Sáenz, por su parte, se sorprende con la discreción de sus clientes. "Muchos nos piden que no le mandemos la espada a casa para que su mujer no se entere, que prefieren ir a buscarla a la mensajería (no sé yo luego dónde la esconderán)", bromea.

Asimismo, señala que venden espadas y atuendos a "logias masónicas y grupos templarios por toda España".

Además de espadasymas.com, estos emprendedores han lanzado este mes otra marca dedicada al merchandising, frikadasymas.com (que la VISA te acompañe, reza la web). “La siguiente será dronesymas.com. La idea es ir vinculándolas para mejorar nuestro posicionamiento y tener una cadena de tiendas de nicho. Que con el monstruo de Amazon en el mercado es para lo que ha quedado el comercio electrónico. De hecho, tarde o temprano abriremos también tienda en Amazon”, subraya.