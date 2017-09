¿JP Morgan contra Bitcoin? “Es como un taxista hablando sobre Cabify”

Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, provocó una pequeña crisis mediática al afirmar que el Bitcoin es “un fraude” durante una jornada organizada por Barclays, y llegó a compararlo con la burbuja de los bulbos de tulipán vivida en el siglo XVII.

Félix Moreno de la Cova, autor de Bitcoin: La moneda del futuro (2013) y director financiero de Xapo, una empresa con sede en California y especializada en esta criptodivisa, cree que la caída que viene experimentando Bitcoin recientemente tiene más que ver con la decisión de las autoridades chinas de cerrar las casas de cambio especializadas en Bitcoin, que con las declaraciones de Dimon.

“La caída es por China y porque ya tocaba tras las subidas recientes, todas las semanas hay alguien que dice algo parecido a lo que afirmó Dimon, aunque es verdad que no suelen tener tanta repercusión”, explica Moreno de la Cova.

“La burbuja de los tulipanes se ha hecho tan famosa que hasta han hecho una película con Alicia Vikander, pero anda que no hemos tenido burbujas desde entonces y, en algunas, estuvo involucrada JP Morgan”, añade con sorna. “Pero la crisis de los tulipanes duró cuatro meses y Bitcoin lleva ocho años. Algo más habrá detrás", previene.

"Es cierto que es muy especulativo, que se mueve por impulsos de entrar y salir, pero siempre acaba más arriba. Ésta es la quinta caída a la que he asistido. Yo lo vi subir de 1 a 30 euros, bajar a 2 euros y estar entre 2 y 5 euros durante más de un año -acaba de perder los 4.000 dólares-. Pero es la ley del embudo, una tendencia que está muy concentrada y se mueve entre muy poquitos agentes, aunque empezamos a tener un volumen de transacciones diario que compara incluso con Paypal o Western Union”, explica el directivo.

Para Moreno de la Cova, Bitcoin es menos una inversión que un medio de pago. “Mi empresa tiene que pagar sueldos en la India. En dólares nos retienen el dinero 15 días y nos hacen una conversión obligatoria que hace perder al trabajador un 30%. Bitcoin es la solución perfecta. Para remesas internacionales, el caso de uso es tan claro que es la muerte de los Western Union de loda la vida”, subraya.

Sobre el impacto de Bitcoin en empresas como JP Morgan, cree que la revolución tardará más. “Es competitivo para remesas, pero lo ¿lo será para competir con la banca de inversión? JP Morgan ha pagado en multas más que la capitalización de todo Bitcoin. En diez años quizá les hayan sustituido, pero eso no va a suceder ahora. De todas formas, da igual lo que diga Dimon, la mitad del consejo del banco tiene bitcoins en sus carteras, públicamente, y no ha despedido a nadie”.

“Blockchain es muy malo para blanquear”

Daniel Díez García, responsable global de Blockchain en la consultora UST Global, cree que no se puede controlar Bitcoin y que no sólo aporta valor en casos en los que la divisa no es estable, sino que también, frente a lo que señalaba Dimon, “es muy malo para blanquear dinero”.

Díez recuerda que las transacciones públicas en Bitcoin hacen muy fácil de localizar las fuentes de las transacciones y, por lo tanto, localizar a los infractores. “Para blanquear, mejor el efectivo. Para lo que sí es bueno Bitcoin es para que no puedan confiscar tu dinero. No hay ningún otro mecanismo que permita que nadie pueda hacerlo. No puedes hacer un corralito”, explica.

¿Y si los jueces quieren congelar cuentas? “El usuario final tendría que ceder el control de las claves al juez, que puede amenazarle con mandarle a la cárcel”.

Para Díez, la clave de las declaraciones de JP Morgan está en que el banco “tiene que justificar su existencia”, y recuerda que, contra lo que pueda parecer, la entidad sí cree en la tecnología blockchain subyacente y ha desarrollado Quorum, un sistema corporativo cerrado sobre Ethereum para transacciones.

“Los tulipanes no resolvían un problema social, pero Bitcoin aporta valor como divisa supernacional no controlada por organismos reguladores, que son malvados. Es un mecanismo de envío de valor que no necesita de burocracia y de regulación. Es un mecanismo automático que permite que la gente coopere libremente en cualquier parte del mundo”, afirma el joven experto en blockchain.

“Ahora estamos en un escenario casi prebélico con Corea del Norte, que también implica a China o Rusia. Ante quiebras de empresas, el único activo contracíclico, el único antifrágil, es la criptomoneda, que permiten comunicar y transmitir de forma global a falta de gobiernos y pueden ayudar a controlar la hiperinflación”, indica Díez. Pero coincide con Moreno de la Cova en que las cosas irán despacio. “Va a cambiar el mundo, pero no será mañana”.

Ofertas Iniciales de Moneda

Carlos Domingo, antiguo responsable de innovación de Telefónica, acaba de lanzar Spice, un fondo con base en Londres que levantará capital a través de una Oferta Inicial de Moneda (ICO, por sus siglas en inglés) -las OPV del mundo blockchain-, tampoco presta mucha atención a las declaraciones de Dimon.

“Lo que ha dicho se debe a que ya debe estar empezando a notar que algo se le está escapando. Es como hablar de Cabify con un taxista, porque esto supone una amenaza brutal para las finanzas tradicionales”, concluye.