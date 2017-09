Prisa presenta un ERE de 80 personas en la empresa de servicios de Cadena Ser

Con nocturnidad, y a mediados de agosto, el grupo Prisa anunció un ERE en su empresa de servicios. La noticia se comunicó a la plantilla mediante un correo electrónico en el que no se concretaron cifras, según ha informado El Confidencial Digital.

No obstante, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el ERE se ha presentado formalmente esta semana y que incluye a 80 personas (60 despidos y 20 traslados) de un total de 300 trabajadores que componen Prisa Gestión de Servicios (PGS), una empresa creada por Prisa en 2011 y que a comienzos de este año recibió un trasvase masivo de empleados desde otras empresas de la compañía.

PGS incluye a ex empleados de otras empresas del grupo de áreas como recursos humanos, administración, control de gestión o servicios generales. Parte de los trabajadores que no formaban parte de las redacciones o de producción en Cadena Ser, El País o el diario As.

El grueso de la plantilla son ex trabajadores de la Ser

Fuentes consultadas por este periódico indican que el grueso de la plantilla corresponde precisamente a Cadena Ser, después del traslado de 150 trabajadores desde Prisa Radio (Cadena Ser y sus emisoras musicales) a PGS y a Prisa Tecnología, otra empresa de externalización de trabajadores, en este caso de sistemas.

Si consideramos que el ERE se ha presentado para reducir el 26% de la plantilla, buena parte de estos 80 trabajadores incluidos en el ERE (60 despidos y 20 traslados) serán ex empleados de la Ser. Esta segregación de la plantilla de la emisora fue recurrida a comienzos de año por el Comité de Empresa, aunque no lograron frenar el traslado.

La plantilla de la Ser denunció que PGS era una empresa instrumental que se utilizaría para realizar un ERE encubierto en la Ser. De hecho, a comienzos de este año la empresa deslizó la posibilidad de realizar recortes en la emisora aunque finalmente no se ha concretado un plan de despidos.

En 2016 PGS solo tenía 62 trabajadores

“Si la Empresa acomete nuevos despidos utilizaremos todas las armas legales a nuestro alcance para impedirlos, además de que se exponen a una larga etapa de conflictividad social”, respondía el comité de empresa.

Finalmente el ERE se ha realizado en la empresa de servicios que segregó parte de la plantilla de la Ser. Según consta en el Registro Mercantil, las cuentas de 2016 reflejaban que PGS tenía solo 62 trabajadores, un patrimonio neto de apenas 83.000 euros, unos ingresos de seis millones de euros y unos beneficios de 78.000 euros.

Siete meses después la empresa tiene 300 trabajadores y presenta un ERE argumentando ajustes económicos. Después de presentarse formalmente el Expediente de Regulación de Empleo comienza el plazo de un mes para llegar a un acuerdo.

Cadena Ser ganó 16,1 millones en 2016

Sociedad Española de Radiodifusión, S.L., empresa que agrupa a la mayoría de las emisoras de Prisa Radio, incluyendo a Cadena Ser y sus emisoras musicales, registró un beneficio de 16,1 millones de euros en 2016, según las cuentas que ha remitido al Registro Mercantil.

El dato se compara negativamente con los 21,7 millones que la emisora ganó en 2015. En total 5,6 millones menos, equivalentes a una reducción del 25,6% de sus beneficios. Los ingresos de la Ser durante el año pasado llegaron a los 153,9 millones, 500.000 euros más que en 2015.