La primera lista de morosos del PSOE incluye 4.318 deudores y 15.300 millones

La cuarta lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 4.318 deudores, lo que supone un 5% menos respecto a la tercera lista, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 15.300 millones de euros, entorno a un 0,6% menos que en la anterior, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en el cuarto listado es un 11% inferior, teniendo en cuenta las nuevas entradas.

No obstante, un total de 1.515 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el cuarto, de forma que más del 30% de los que aparecían en el primer listado ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en el cuarto.

La primera lista se publicó en 2015

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

La primera lista de morosos se publicó el 23 de diciembre de 2015 y contenía 4.855 deudores con una mora de más de 15.600 millones, mientras que la segunda vio la luz el 30 de junio de 2016, con 4.768 deudores y una mora superior a 15.700 millones de euros, y la tercera el 23 de junio del año pasado, con 4.549 deudores y una mora de 15.400 millones de euros.

Del total de 4.318 deudores que figuran en el último listado, 340 son personas físicas por importe de más de 760 millones de euros y 3.978 personas jurídicas por importe de menos de 14.600 millones.

Deudores en proceso concursal

Del importe total, más de 6.800 millones de euros (el 44%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (más de 1.600 deudores, el 37,9% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran mermadas mientras dure el propio proceso concursal.

En el tercer listado, la proporción era muy similar: algo menos de 6.800 millones de euros (el 43%), con más de 1.700 deudores, el 38,5% del total.

Asimismo, del total de deudores de la lista, en relación con 942 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de casi 1.700 millones, equivalente al 11% del importe total de deuda incluida en el listado. Estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas.

680 deudores no figuran ya en el listado

En el tercer listado la proporción era muy similar: 904 deudores principales; deuda objeto de derivación por un importe cercano a los 1.700 millones (11% del total de deuda incluida en el listado).

El número de deudores con respecto a los cuales se ha derivado responsabilidad a terceros ha aumentado un 14,2% en el cuarto listado con respecto al primero.

Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, un total de 680 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en 2018 tras haber aparecido en el tercer listado, por lo que han abandonado la lista, con un importe de 1.650 millones de euros.

120 millones de euros de ingresos

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31 diciembre de 2017).

En cuanto a los ingresos efectuados por deudores del cuarto listado publicado, un total de 845 deudores que aparecen en el último listado han realizado en lo que va de año 2018 más de 120 millones de euros de ingresos en relación con deudas incluidas en este cuarto listado.

Como consecuencia de estos ingresos, 41 deudores no tendrían que salir en el cuarto listado de tomarse como referencia para la extracción del listado el estado de las deudas a fecha de 1 de junio de 2018.

1.821 deudores han pagado

A su vez, más de 1.821 deudores que aparecían en el primer listado han pagado vencimientos de deudas que estaban incluidas en el primer listado por importe de 510 millones de euros desde la fecha de extracción de los datos del primer listado hasta el 1 de junio de este año.

Las sucesivas listas de morosos se publicarán todos los años entre el 1 de mayo y el 30 de junio con deudas pendientes a 31 de diciembre del ejercicio anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo desarrollado en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria.

Antes de la publicación del listado, los deudores afectados serán notificados por Hacienda y tendrán un plazo de 10 días hábiles para realizar alegaciones. Éstas sólo servirán para corregir errores materiales si los hubiera, pero no para realizar el pago de la deuda y evitar con ello la aparición en la lista.