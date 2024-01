Los mensajes de Djokovic y Alcaraz para Rafa Nadal por su primera victoria tras casi un año sin jugar

La manera en la que regresó Rafa Nadal a las pistas de tenis tras casi un año sin jugar no dejó indiferente a nadie. El tenista de Manacor, a sus 37 años, volvió a ganar un partido 351 días después y arrancó 2024 de manera ilusionante. Y sus grandes rivales, como Novak Djokovic o Carlos Alcaraz, lo celebran.

Las reacciones a la victoria de Nadal contra Dominic Thiem no tardaron en llegar. De los primeros en publicar un mensaje fue el español Alejandro Davidovich, que se pronunció así en redes sociales: "¿Nadal no ha jugado en un año? Vaya nivelazo", resaltó. Pero lo que los aficionados esperaban era ver si publicaban algo las dos mejores raquetas del momento.

Y así fue. A lo largo del día, tanto Alcaraz como Djokovic quisieron tener el detalle de celebrar el regreso al circuito con victoria de Nadal. Primero fue Carlitos, que dejó un comentario en la publicación que el balear subió a su Instagram tras el partido: "¡Qué alegría volver a verte en pista, Rafa!", festejó.

El mensaje de Carlos Alcaraz para Rafa Nadal

Djokovic, por su parte, subió una story a su cuenta de Instagram aparcando su rivalidad con Nadal y los momentos tensos para dedicarle un cariñoso y deportivo mensaje: "Bienvenido de vuelta", escribió junto a una foto del partido de Rafa en Brisbane.

Con su triunfo ante Thiem, Nadal ya se ha asegurado dar un enorme salto en el ranking de la ATP. Rafa empezó el año hundido en la clasificación mundial, ocupando el puesto 672. Su victoria le asegura colocarse, como mínimo, en la posición número 541 a partir del próximo lunes. Y si sigue ganando en Brisbane, el salto será todavía mayor.

El mensaje de Djokovic para Nadal

La valoración de Nadal

En rueda de prensa, Nadal tiró de prudencia a pesar de las buenas sensaciones mostradas en su partido de primera ronda del torneo de Brisbane.

"Solo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí", recordó el ganador de veintidós Grand Slam, que reconoció haber sentido sensaciones "muy positivas".

"He tenido un buen día. He jugado muy sólido, casi sin cometer errores. No he tomado malas decisiones", dijo.

Nadal no se marca objetivos a corto plazo. Solo competir. "Si vuelvo a ser competitivo, genial. Será una sorpresa también. Ese es mi único objetivo, ser en un par de meses competitivo. Hay que ir día a día", indicó Nadal. "Esto solo ha sido un partido".

Rafa Nadal, en el ATP de Brisbane EFE

El tenista español destacó que el encuentro ante Thiem fue "muy positivo pero el próximo ya lo veremos". "Si puedo entrenar al nivel que necesito y juego partidos las posibilidades de volver a ser competitivo antes son más altas pero si vuelvo a tener problemas todo será más complicado, más duro", dijo Nadal.

"Lo principal y lo prioritario para mí es estar sano", destacó el balear que logró ante Thiem la victoria número 1.069 en el circuito que le hace superar a Ivan Lendl y situarse en el cuarto lugar en la lista masculina de todos los tiempos.

"Evidentemente no se me ha olvidado jugar al tenis, pero lo difícil es ponerlo en práctica en un partido. Necesitas recuperar el movimiento y eso lleva tiempo", añadió.

