Serena Williams impacta con su truco para cuidarse la piel: "Estoy probando mi leche materna"

Serena Williams se retiró del tenis el año pasado. La tenista, de 42 años, dijo adiós al deporte tras ganar 23 títulos individuales de Grand Slam y cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Casada con Alexis Ohanian, cofundador de la red social Reddit, la deportista fue madre en 2017 de su primera hija, Alexis Olympia Ohanian Jr.

En agosto de este mismo año, Williams ha dado a luz a su segunda hija, Adira River Ohanian. Su marido dio la noticia del nacimiento de la pequeña a través de sus redes sociales. "Estoy agradecido de informar que nuestra casa está haciendo equipo con amor: una niña recién nacida, feliz y saludable y una mamá feliz y saludable. Me siento agradecido. Serena Williams ahora me has dado otro regalo incomparable", comentó Ohanian.

La pareja es muy activa en redes sociales. A través de YouTube, revelaron el sexo del bebé. Con una espectacular coreografía aérea con decenas de drones que escribieron en el cielo "It’s a Girl -es una chica-", compartieron con sus seguidores que se trataba de una niña.

Serena Williams junto a su marido y sus dos hijas. INSTAGRAM @serenawilliams

Serena Williams acumula 17 millones de seguidores en Instagram y más de un millón y medio en TikTok. A través de sus redes, la tenista comparte su faceta profesional, pero también su lado más personal, junto a sus hijas y su marido.

En TikTok, la deportista publica vídeos relacionados con la alimentación y también con la belleza. En este sentido, esta semana Williams ha impactado a sus seguidores con un sorprendente truco de belleza que ha aprendido a raíz de su maternidad.

El "raro" truco de belleza de Serena Williams

En el vídeo, Williams reconoce que la leche materna le ayuda a cuidarse la piel. En concreto, la deportista la utiliza para tratar las quemaduras solares de debajo de sus ojos. Vestida con un top negro y mallas negras, la tenista se dirige a sus seguidores desde su casa en Los Ángeles. "Me quemé completamente la zona bajo mis ojos. No preguntes... tengo la piel sensible. Estaba al sol. Larga historia", comienza diciendo.

Para tratar estas quemaduras, Williams recurre a su propia leche materna. "Estoy probando un poco de leche materna. Funciona para mi hija. Dicen que hay que poner leche materna en todo, y tengo un montón extra, así que voy a intentarlo durante una semana o así bajo mis ojos y ver cómo va", asegura.

Inmediatamente después, la tenista se aplica con una gasa la leche en la zona de la ojera y señala: "Ya se siente mejor porque duele".

La deportista olímpica promete, al final del vídeo, mantener informados a sus seguidores de la eficacia del tratamiento. No obstante, en el texto del vídeo apunta: "Ok, ¿es esto totalmente raro? Tengo que decir que después de una semana de usar mi leche materna bajo mis ojos - ¡funcionó! Me muero por escuchar tus pensamientos. Sé agradable, lol".

Distintos estudios demuestran las propiedades beneficiosas de la leche materna como agente tópico para la cura de afecciones de la piel.

Sin embargo, el truco de belleza de Serena Williams ha impactado en redes sociales. El vídeo, de 46 segundos, cuenta ya con más de 60.000 reproducciones. Las reacciones de sus seguidores se dividen entre los que confirman su eficacia y quienes aconsejan utilizar mejor otros métodos para tratar las quemaduras.

