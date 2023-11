ATP Finals: la misión ‘imposible’ de Alcaraz en el torneo con el mayor prize money de la historia

La Copa de los Maestros no es un torneo cualquiera. Es una competición única que acoge cada año a los ocho mejores tenistas del mundo y que sirve como colofón a la temporada. Esta edición contará en su totalidad con jugadores europeos, entre ellos Carlos Alcaraz. Será la última opción para el murciano de cerrar 2023 como número 1 del mundo.

Este año, Turín será la ciudad encargada de albergar del 12 al 19 de noviembre las ATP Finals, un torneo que contará con la presencia de los ocho mejores del ranking ATP: Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Rublev, Tsitsipas, Rune y Zverev. Todos ellos están divididos en dos grupos de cuatro y jugarán tres encuentros en busca de alcanzar las semifinales.

Carlos Alcaraz, que llega a la cita en condición de cabeza de serie, evita a Djokovic hasta la fase final. El murciano quedó encuadrado en el grupo con Medvedev, Zverev y Rublev, tres tenistas de mucho nivel y que en algún momento le han hecho sufrir a Carlitos. No es el caso de Rublev, con quien solo se ha visto las caras en un partido de exhibición, pero Medvedev fue su verdugo en las semifinales del último US Open y Zverev le ganó en los cuartos de Roland Garros de 2022. Bien es cierto que Alcaraz se tomó la revancha ante el alemán en los cuartos de esta edición del US Open.

El tenista español espera en la Copa de Maestros poner el broche de oro a un 2023 excepcional que se ha visto algo ensombrecido por un último mes y medio en el que el cansancio le ha pasado factura. Tras su derrota en las semis del US Open frente a Medvedev, Alcaraz ha mostrado muchas dudas en su juego.

En la gira asiática firmó sus peores semanas del año. Cayó en las semifinales del ATP de Pekín y después perdió en tercera ronda de Shanghái frente a Dimitrov. Unos malos resultados a los que después se sumó un pequeño parón de dos semanas por molestias musculares. Carlos Alcaraz volvió a la pista en el Masters 1.000 de París y no pasó de la primera ronda.

La batalla por el Nº1

Los últimos resultados de Carlos Alcaraz han provocado que sus opciones de acabar el año como número 1 del mundo sean muy escasas. Estar en lo más alto del ranking era uno de los objetivos del murciano, pero ahora mismo la realidad es que con casi toda seguridad Djokovic cerrará 2023 como número 1 del mundo.

A Carlos Alcaraz todavía le queda una bala en la recámara. Antes de la Copa de Maestros el español suma 8.455 puntos, mientras que 'Nole' acumula 9.945 en la carrera por el número 1. Tan solo queda un torneo por jugarse y, aunque sea casi imposible, Alcaraz tiene una posibilidad.

Lo primordial es que el tenista español logre hacerse con el título de las ATP Finals. Si eso se cumple tendría que darse también la condición de que Novak Djokovic no gana ninguno de sus tres partidos de la fase de grupos. Algo que parece poco probable para el número 1 del mundo y el vigente campeón de la Copa de Maestros.

Un premio histórico

En caso de no recuperar el Nº1, ganar la Copa de los Maestros en su primera participación serviría para que Carlos Alcaraz cerrase el año deportivo de forma brillante. Además, conseguir este torneo también tiene grandes repercusiones a nivel económico.

Y es que las cifras de premios que reparte las ATP Finals son espectaculares, ya que el tenista que se alce con el título y además logre terminar el torneo invicto percibirá un total de 4.801.500 dólares (4,5 millones de euros).

El simple hecho de participar en el torneo ya reporta a los jugadores un importante premio económico. Los ocho tenistas que disputarán el torneo ingresarán un bonus fijo de 325.500 dólares por participar (305.000 euros) y si juegan los tres partidos, mientras que los tenistas que acudirán como reservas recibirán de premio 152.500 dólares (143.000 euros).

Carlos Alcaraz, tras caer en el Masters 1.000 de París-Bercy Reuters

En el caso de que no haya un campeón invicto, el ganador de la final se llevará un premio de 2.201.000 dólares (2,062 millones de euros) que tendría que sumar a sus ganancias anteriores en el torneo.

Unas ganancias entre las que también destacan los premios a los dos ganadores de las semifinales, ya que se embolsarán 1.105.000 dólares (1,04 millones de euros), y también las victorias en la fase de grupos, ya que cada triunfo supondrá a los tenistas un premio extra de 390.000 dólares (365.000 euros).

