La locura de Alexander Bublik en medio de un partido: rompe tres raquetas en 30 segundos

El tenis es un deporte que puede llegar a desesperar hasta a los propios profesionales que lo juegan. La última muestra de ello la puso el kazajo Alexander Bublik, que en el ATP de Montpellier protagonizó una de las imágenes más curiosas y desagradables que se recuerdan en este juego en los últimos tiempos.

El actual número 50 de mundo debutó en la primera ronda del torneo francés y lo hizo con mal pie, ya que cayó a las primeras de cambio ante el tenista local Gregoire Barrere. El galo ganó el primer set, mientras que el segundo cayó del lado de Bublik en un interminable tiebreak. Todo se iba a decidir, por lo tanto, en la última y definitiva manga, que también llegó a la muerte súbita.

En este tiebreak, las cosas no le fueron nada bien al tenista kazajo. Comenzó a perder puntos con demasiada facilidad, y llegó incluso a estar 6-0 abajo en el marcador, a un solo paso de perder el partido. Fue en ese instante cuando no pudo más y algo se le cruzó en la cabeza. Bublik enloqueció por completo y pagó su frustración con su raqueta, aunque no solo con una de ellas.

A tal punto llegó la desesperación del tenista kazajo, que llegó a romper tres raquetas en menos de medio minuto. La primera de ellas la desvalijó en plena pista, y la dejó completamente destrozada en la cancha. Entonces se dirigió hacia su banquillo para hacer el cambio, pero nada más coger una nueva raqueta siguió dándole golpes contra el suelo. Acto seguido, volvió a empuñar una tercera para hacer lo mismo, golpearla contra el piso y dejarla completamente rota.

Tanto su rival, Barrere, como el juez de silla y especialmente el público quedaron perplejos ante la actitud del tenista kazajo en ese momento. De hecho, los aficionados que se habían dado cita para presenciar este encuentro del ATP Montpellier mostraron abiertamente su malestar y abuchearon a Bublik.

Sin ganar en 2023

Alexander Bublik está sufriendo un calvario en este arranque de año y no termina de encontrarse con su mejor nivel. La derrota ante Barrere en este ATP Montpellier es la sexta ya de este 2023, y lo que es peor para el kazajo, todavía no sabe lo que es ganar en este nuevo año. También perdió en la Copa Davis, en el Abierto de Australia en la primera ronda, en el ATP de Auckland y en la United Cup.

De hecho, la mala racha no es algo exclusivo de este 2023 sino que se prolonga desde finales del año pasado. Tanto es así, que la última vez que Bublik consiguió ganar un partido fue el 27 de octubre, encuentro en el que se impuso al español Albert Ramos en la segunda ronda del ATP de Basilea.

