Zverev crea polémica: predice el retiro de Rafa Nadal del tenis para dentro de cinco meses

En el circuito de tenis son muchos los que se preguntan hasta cuándo jugará Rafa Nadal. Pocos se atreven a dar una respuesta y casi ninguno lo hace con la rotundidad del alemán Alexander Zverev. Una de las mejores raquetas del mundo, que reapareció en diciembre tras seis meses de baja, se ha 'mojado' sobre la retirada del tenista español.

Ha sido durante una entrevista en Eurosport, donde se ha aprovechado la previa del Abierto de Australia y los primeros compases del año para conocer una serie de predicciones de Zverev para 2023. La respuesta más jugosa es la que da sobre Rafa Nadal, del que cree que su retirada está cercana.

Zverev pronostica el adiós de Nadal tras el próximo Roland Garros. Eso se encuentra a un máximo de cinco meses vista, puesto que disputará desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio. Una hipotética final en París sería el último partido de uno de los grandes tenistas de todos los tiempos, según el alemán.

"Lamentablemente, creo que Rafa se retirará en Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós", dijo con atrevimiento Zverev sobre la retirada de Nadal del circuito.

"Pienso que Nadal todavía tiene la oportunidad de ganar el Roland Garros, y que Novak es favorito para ganar todos los demás. Pero una vez más, hay algunos chicos que tendrán algo que decir", añadió sobre su predicción más amplia de cara a los potenciales favoritos para los cuatro Grand Slam de este 2023.

Habrá que ir recordando las palabras de Zverev según avance la temporada para comprobar si acierta o no con su predicción. No hay duda de que es de lo más atrevida. Nadal, hasta la fecha, ha dejado claro en público que no piensa en su retirada y que se encuentra motivado y en forma para seguir aspirando a todo.

El lunes llegará el debut de Nadal en el Abierto de Australia contra el británico Jack Draper (no antes de las 4:30 horas). El español ha tenido una preparación acorde al reto que se le presenta: solo ha jugado dos partidos, pero lleva tres semanas entrenándose a fondo para el major australiano.

"Estoy aquí para intentarlo, no he venido aquí a estar de paseo", avisaba este sábado en rueda de prensa. "Puedo hacer mis rutinas normales, entrenarme tanto como puedo, probablemente más que nunca, más que los últimos 10 años en las últimas tres semanas", recalcó sobre el estado físico en el que llega al Abierto.

Zverev, como Djokovic, irá en el lado contrario del cuadro respecto a Nadal. Quien no estará por lesión es Carlos Alcaraz, del que el alemán hizo también una predicción para este año: cree que puede ganar otro Grand Slam. "Creo que tiene nivel para eso, pero también depende mucho de otros jugadores que no estaban en 2022", señaló sobre el tenista murciano.

