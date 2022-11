Carlos Alcaraz enciende las alarmas tras su lesión: "No sé si estaré en las ATP Finals de Turín"

Carlos Alcaraz no pudo terminar su partido frente al Holger Runne. El español decidió no forzar más con los problemas sufridos en su abdominal y ni siquiera intentó luchar en el tie-break por conseguir igualar el partido. Se retiró para no forzar y que su lesión no fuese a más ante de las ATP Finals.

Sin embargo, el número 1 del mundo ha hecho saltar las alarmas en sus declaraciones posteriores al partido. Ha puesto en su duda su presencia en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas debido a las molestias que arrastra en el costado, un contratiempo completamente inesperado.

"No te puedo contestar a esa pregunta. Ahora voy a casa, me haré pruebas para ver la magnitud del problema y, a partir de ahí, ver cómo puedo ir a Turín al cine por cien", relató el español en la rueda de prensa posterior al partido tras ser preguntado por su asistencia al último torneo de la temporada.

Carlos Alcaraz se seca el sudor tras un punto en el Masters 1000 de Paris-Bercy Reuters

Alcaraz explicó todo lo que sucedió durante el partido y apuntó al dolor como la clave principal para su retirada. Lo describió como un problema que le impedía sacar bien y golpear la bola de revés. "Sentía el abdominal en varios movimientos y, jugando así, es mejor retirarse", recalcó.

El número 1 del mundo se mostró realmente frustrado por no poder terminar su partido pese a estar una hora y cuarenta minutos sobre la pista del Masters 1000 de París-Bercy. "Es una cosa que intento evitar lo máximo posible y no la contemplo como opción", aclaró sobre su prematuro adiós en el torneo.

Asegurar el número 1

Con su retirada en tierras francesas, Carlos Alcaraz ha perdido la oportunidad de asegurarse el número uno del mundo hasta el 2022. Esto hace que pueda perder su reinado en la ATP, donde lleva aupado desde que ganase el US Open. Hasta el momento, lo ha defendido prácticamente con uñas y dientes.

El único que tiene opciones de arrebatárselo es Rafa Nadal. El número 2 de la clasificación tiene la oportunidad en las Nitto ATP Finals de quitárselo a Alcaraz, en lo que sería para él el regreso a lo más alto. Para ello, también tendrá que superar sus problemas físicos.

El balear no pudo superar a Tommy Paul en la primera ronda del Masters 1000 de Paris-Bercy, por lo que tampoco pudo recortarle la diferencia al murciano para alcanzar la primera posición. Aún así, Nadal tampoco se mostró muy convencido de participar en la siguiente cita del calendario, asegurando al menos que no lo hará en las mejores condiciones físicas. Un intenso duelo que se vivirá en Turín si los dos deciden participar en el último gran torneo del año.

