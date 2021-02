Antes de su primera gran prueba en Australia, Nadal progresa adecuadamente

Antes de su primera gran prueba, Rafael Nadal demostró que progresa adecuadamente. El próximo lunes, el español jugará los octavos de final del Abierto de Australia contra un rival de la máxima exigencia (Fabio Fognini, vencedor 6-4, 6-3, 6-4 de Álex de Miñaur) con la tranquilidad de haber dado un paso al frente en la recuperación de sus problemas en la espalda. Esa es la principal conclusión del cruce que este sábado el número dos le ganó a Cameron Norrie (7-5, 6-2, 7-5): por ahora, Nadal sigue en la lucha. [Narración y estadísticas]

Norrie, zurdo como el español, buscó la victoria con convencimiento. No he venido a jugar, he venido a ganar. Con ese ambicioso mensaje, el británico se adelantó en el marcador con un break (3-2) que perdió inmediatamente (3-3) y llegó vivo hasta los momentos calientes del primer parcial (5-5), pero no pudo evitar que Nadal le arrebatase un set que seguramente soñó con hacer suyo.

Hasta el 7-5, 1-1, Nadal se dejó demasiados errores no forzados por el camino (19), pauna imprecisión que le había acompañado en las dos rondas previas. Desde el 2-1 de la segunda manga, sin embargo, el español se entonó ante un contrario que se hizo fuerte con la pelota en juego, luchando cada punto con uñas y dientes, cubriendo con garra el lastre de no contar con un tiro decisivo para dominar los peloteos sin tener que sudar tinta.

En un Rod Laver Arena muda, más un cementerio que una pista como consecuencia de la falta de público (el Estado de Victoria está confinado hasta el próximo jueves), Nadal celebró al fin que su espalda mejora. Al menos, eso dijeron las estadísticas: para ganar a Norrie, el mallorquín sacó varios kilómetros por encima de la velocidad que había alcanzado en los días anteriores contra Laslo Djere y Michael Mmoh. Eso significa que el tratamiento ha tenido efecto.

Falta le hará a Nadal que las cosas sigan así cuando se mida a Fogni por el pase a cuartos en dos días.