Kyrgios casi se retira en 2020: "No podía ver una pista de tenis..."

Nick Kyrgios se ha sincerado sobre lo que le pasa por la cabeza. En una entrevista en The Age, el tenista australiano habla sobre su peor momento en su carrera deportiva. No hace tanto de ellos como alguno se podría imaginar, pero Kyrgios, el tenista más polémico del momento, ha reconocido que pensó en retirarse a principios del 2020.

"Estaba viendo a un psicólogo antes de la ATP Cup a principios de este año y estaba pensando que tal vez era hora de tomarme un año libre", ha contado el tenista. "No podía ni ver una pista de tenis. No tenía ningún sentimiento de alegría, no deseaba estar ahí. No tenía motivación, ni sentía que podía crecer personalmente. Simplemente seguía mis patrones, por inercia. No me hacía feliz, de hecho, me quitaba energía", añadió.

Kyrgios ha contado que fue entonces cuando se empezó a replantearselo todo, hasta una retirada momentanea: "El tenis empezó a tener un impacto negativo en mi vida. Pensaba: 'quizás esto no significa que tengo que dejarlo del todo, pero igual necesito tomarme un descanso", comentó. "Me arrepiento de haber visto a psicólogos. Siento que todo lo que me dijeron estas personas era incorrecto. Yo mismo salí de esa situación", explicó.

Rafa Nadal y Nick Kyrgios

La última vez que se le vio a Kyrgios coger una raqueta en un torneo oficial fue en febrero, en Acapulco. Desde entonces, con la pandemia de por medio, se ha mantenido alejado del circuito: "Este tiempo en casa me ha venido genial. He podido desconectar y aventurarme en algunas de mis pasiones, estar en casa y aportar a mi comunidad. Eso era lo que necesitaba", explicó.

La depresión de Kyrgios

Kyrgios, actual número 45 del mundo, aseguró recientemente que en el pasado, cuando jugaba torneos con asiduidad llegó a sufrir depresión por no colmar las expectativas de la gente.

El australiano, que lleva sin jugar desde el pasado torneo de Acapulco en febrero, explicó en el medio de su país, el Sydney's Sunday Telegraph, que sintió que decepcionaba a la gente y que no disfrutaba del tenis.

"Sentí que nadie me quería como persona, solo me querían usar como jugador de tenis. Mucha gente me metía presión y yo me metía mucha presión a mí mismo también. Perdí la alegría de jugar y se me fue de las manos", dijo el de Canberra.

"Caí en depresión por las cosas que pensaba que tenía que ser. Me daba miedo salir ahí fuera y hablar con la gente porque pensaba que les decepcionaría al no estar ganando partidos", añadió.

[Más información: Kyrgios estalla tras sufrir un robo: "¡Sois escoria! ¡Mostrad puto respeto!"]