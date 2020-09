Djokovic y su momento más divertido y surrealista: "Veo que no soy de tus favoritos..."

El serbio Novak Djokovic dio un contundente aviso en su debut en Roland Garros. El número 1 del mundo parece dispuesto a poner toda la carne en el asador para sumar su segundo Roland Garros en las barbas de su gran rival, el español Rafael Nadal. Pero 'Nole' sigue poniendo la nota divertida como ocurrió en su rueda de prensa ante una pregunta muy peculiar.

"¿A veces eliges dar respuestas muy largas solo porque respetas nuestras preguntas? ¿O lo haces para tener que responder menos preguntas al final? Porque eres inteligente...", dijo un periodista con quien Djokovic parecía tener una gran afinidad. El serbio se reía antes de responder.

"Gracias, lo tomo como un elogio. Pero intento brindarles material. No los veo en persona, entonces no es fácil comunicarse de esta manera. Pero creo que es algo que debemos aceptar como una realidad temporal. No sé cómo entender lo que me has preguntado -risas-, porque no sé si estás satisfecho o no con mis respuestas. Si quieres que las acorte, lo haré. Solo dímelo, sabes que eres uno de mis favoritos", le respondió 'Nole' en la rueda de prensa telemática.

Novak Djokovic, en Roland Garros 2020 Reuters

"Algunas veces cortas, no es necesario dar respuestas largas y así nos das más opciones. Entonces podemos hacerte más preguntas", le replicó el periodista en esta breve y divertida charla que mantuvieron durante la rueda de prensa.

"Como te he dicho, eres uno de mis favoritos, pero veo que no soy uno de tus favoritos. En tu fondo puede ver dos fotos familiares y no estoy allí", señaló 'Nole' de vuelta entre risas. "Envíame una foto grande tuya", se defendió el periodista.

Djokovic, a tope

Volviendo a lo deportivo, frente al joven y prometedor sueco Mikael Ymer, desplegó un abanico de golpes que acabó por desarbolar a su rival en poco más de hora y media: 6-0, 6-2 y 6-3.

En su primer partido en un Grand Slam desde su descalificación en el Abierto de Estados Unidos, el número uno del mundo buscó pasar el menor tiempo posible en la pista y ganó el partido por la vía rápida.

En busca de su decimoctavo 'grande' de su palmarés, el tenista de Belgrado, que acaba de ganar el Masters 1.000 de Roma, el único disputado esta temporada sobre tierra batida, prolongó su buena racha.

Solo ha perdido un partido esta temporada -por descalificación en Nueva York- y demostró que está en buenas condiciones de triunfar en el grande que menos veces ha ganado. Su próximo rival será el lituano Ricardas Berankis, 66 de mundo, verdugo del boliviano Hugo Dellien por 6-1, 6-4 y 6-4.

