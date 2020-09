Muguruza, firme a cuartos de Roma: sin perder su saque ante Konta

Tras el sufrimiento del jueves, la contundencia del viernes. Después de sufrir para tumbar a Coco Gauff en la segunda ronda del Premier 5 de Roma, Garbiñe Muguruza se exhibió en octavos ante Johanna Konta (6-4, 6-1) y avanzó a octavos de final dando un golpe de autoridad ante la británica, finalista del año pasado. Lo próximo, sin embargo, ya son palabras mayores: la española se mide a Victoria Azarenka, que pese a jugar el sábado la final del US Open (perdió con Naomi Osaka) decidió viajar a Roma, debutó con victoria el miércoles ante Venus Williams, le endosó un doble 6-0 a Sofia Kenin (vigente campeona del Abierto de Australia) y se metió de lleno en la pelea por las semifinales tras la retirada de la rusa Kasatkina (6-6 y abandono). Peligro en estado puro.

“Con el paso de los partidos me voy encontrando mejor un poco mejor”, reconoció Muguruza. “Es lo que me hacía falta. Por mucho que entrene o me prepare no es lo mismo que competir”, añadió la española. “De momento, salgo a jugar con lo que tengo cada día. Estoy encontrando buenas sensaciones. Hoy he jugado un buen partido ante una rival con la que había tenido encuentros largos en el pasado, y he encontrado la manera de jugar inteligente para hacerme con el control”.

Muguruza ganó a Konta sin perder su saque ni una sola vez (salvó las tres bolas de break a las que hizo frente). Con una contundencia maravillosa, la campeona de dos grandes se quitó de encima a su rival con facilidad, como si el pasado no existiese (2-2 en el cara a cara), como si los cruces anteriores no hubieran sido tortuosos (los cuatro precedentes habían llegado al tercer parcial), como si Konta no fuese la número 13 del mundo, cuatro puestos por encima de la española (17).

“Ha estado mejor que yo”, reconoció la británica. “Hubo algunos juegos más ajustados, pero en general ella fue más consistente. Ha jugado muy rápido, y he tenido problemas para sacarla de la pista y alargar un poco los peloteos”, añadió Konta. “Para ser justos, creo que eso es mérito suyo. Tengo que intentar hacerlo mejor la próxima vez”.

Muguruza, durante el partido ante Konta. Angelo Carconi Reuters

Hace unas semanas, Muguruza llegó al US Open por los pelos. Tras perderse Lexington y Cincinnati por problemas en su tobillo, la española se dio una oportunidad en el Grand Slam estadounidense. Después de caer en segunda ronda ante la búlgara Pironkova, consiguiendo una sola victoria en el torneo, la ex número uno mundial confirmó lo que ya sabía: que su escasa preparación más la falta de partidos construían una barrera demasiado alta para aspirar a cosas importantes.

Así, Garbiñe aprovechó su tempranera derrota en Nueva York para preparar la tierra, confiando en que los resultados le diesen la oportunidad de sumar minutos para ganar en confianza. Dicho y hecho. En Roma, la española ha ganado tres partidos importantes (Sloane Stephens, Gauff y Konta) para retomar el camino que inició a principios de 2020: semifinales en Shenzhen, cuartos en Hobart, final en el Abierto de Australia, cuartos en Doha y cuartos en Dubái.

“Me estoy enfrentando a jugadoras muy buenas en Roma”, recordó la española. “Eso es lo que estoy buscando, jugar partidos y medirme a grandes rivales para ver dónde estoy”, confesó Garbiñe. “Es un cuadro difícil, pero no me importa. Ahora mismo todas nos sentimos un poco extrañas al no haber jugado casi nada y cualquier oponente es difícil”.