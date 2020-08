Garbiñe Muguruza, duda para el US Open: "Espero poder competir"

Garbiñe Muguruza no participará en el Masters 1000 de Cincinnati debido a unas molestias que viene arrastrando. Lo que todavía es duda es si podrá estar en el US Open, todo dependerá de cómo evolucione su tobillo izquierdo, que da comienzo el próximo lunes 31 de agosto.

A través de un nota oficial de la oficina de comunicación de la tenista, en esta se confirma la baja de la española para Cincinnati: "Siguiendo la recomendación de mi equipo médico he decidido borrarme del torneo de Cincinnati por molestias en mi tobillo izquierdo. Espero seguir evolucionando bien y poder llegar en condiciones de competir en el US Open".

"Tengo muchas ganas de volver a la competición y hacerlo en Nueva York. Sé que tanto la WTA como la USTA están haciendo un gran esfuerzo para hacer posible que podamos volver a jugar y trabajaré duro para poder estar allí", continúa el comunicado de Garbiñe Muguruza.

Quiere estar en el US Open

El plan de Muguruza es poder participar en el Grand Slam de Estados Unidos para después regresar a Europa y jugar ya en septiembre tanto el Masters de Roma como Roland Garros. Estos dos últimos siguen adelante, mientras que otro de los grandes torneos de la temporada sobre tierra batida quedó definitivamente cancelado hace tan solo unas semanas.

La organización del Mutua Madrid Open confirmó que no habría torneo en este 2020 a causa de la pandemia del coronavirus y los rebrotes que han ido aumentando a lo largo de las últimas semanas. La situación se complica en España y también en el resto del mundo. Y mientras no habrá tenis en la Caja Mágica, otros torneos continúan adelante.

La situación de Carla Suárez

Al igual que ha confirmado ahora Muguruza que no participará en el Masters de Cincinnati, fue hace unos días cuando Carla Suárez hizo lo propio: "Durante las últimas semanas no he podido entrenar con normalidad debido a las sensaciones internas que me produce la actividad física".

Carla Suárez, en un momento del partido EFE

"Voy a seguir las recomendaciones médicas en todo momento. Esta próxima semana necesito completar más pruebas y esto me obliga a posponer el viaje que tenía previsto a Nueva York. Vamos a observar la evolución de estos días, los resultados de estos chequeos y eso determinará mi decisión sobre el US Open", dijo Carla Suárez la semana pasada.

Las dos tenistas españolas se encuentran así en duda para para participar en el US Open, el cual suele cerrar la temporada de tenis todos los años en lo que a Grand Slam se refiere, pero que en este particular 2020 es el segundo en celebrarse tras la cancelación de Wimbledon y el aplazamiento de Roland Garros.

[Más información: Las confesiones de Muguruza: el parón del tenis, el confinamiento, el Covid-19, la sociedad...]