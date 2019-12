El PP lanza la campaña #YoConRafa para defender a Nadal de los ataques del alcalde de Manacor

Hace unos días, Miquel Oliver, alcalde de Manacor, acusó a Rafael Nadal, tenista número uno del mundo, de vivir al margen del municipio' añadiendo que la 'manacoridad se práctica no se verbaliza, además de recibir críticas por su academia y también por un supuesto trato de favor recibido en el amarre de su embarcación en el Club Náutico de Porto Cristo, que niega.

Poco tardó Nadal en contestarle con una carta para expresar su "sentimiento de dolor y decepción" ante las críticas recibidas por la puesta en marcha de la academia y el centro educativo que llevan su nombre en el municipio de Manacor.

"Como a cualquier persona, me duele recibir ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretenden es manchar mi nombre”, señala Nadal. "Podría extenderme con más situaciones que me he callado durante mucho tiempo, pero no me gusta entrar en determinadas polémicas. Solo quería expresar mi sentimiento de dolor y decepción”, añade.

"Aunque a nivel personal, lo que más me ha dolido ha sido que el alcalde de Manacor (Miquel Oliver, de Mès-Esquerra) me haya acusado de 'vivir al margen del municipio' añadiendo que la manacorinidad se practica, no se verbaliza”, señala.

El Partido Popular, a través de su cuenta de Twitter, ha querido mostrar su apoyó al mejor tenista español de la historia criticando duramente las declaraciones de Miquel Oliver.

Para el independentismo balear, alguien como Rafael Nadal molesta porque, simplemente, se siente orgulloso de ser español.



Afortunadamente, somos más los que le queremos y admiramos, que los que le odian. #YoConRafahttps://t.co/D6VFBXuQqb — Partido Popular ◘ (@populares) December 7, 2019

"Para el independentismo balear, alguien como Rafael Nadal molesta porque, simplemente, se siente orgulloso de ser español. Afortunadamente, somos más los que le queremos y admiramos, que los que le odian", escribió el partido político liderado por Pablo Casado.

Todo mi apoyo a @RafaelNadal, nuestro mejor deportista de todos los tiempos, y un ejemplo de valores y defensa de España en todo el mundo.#YoConRafahttps://t.co/ToYHSayjS4 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 7, 2019

La cuenta oficial del PP no ha sido la única cuenta de Twitter que se ha sumado al apoyo de Rafa Nadal. La mayoría de miembros de la segunda fuerza política más votada en España ha hecho una campaña con el hashtag #YoConRafa, haciéndolo TT en dicha red social, para mostrar su solidaridad con el tenista balear. Pablo Casado también ha querido unirse a ello a través de un tweet publicado.

[Más información: Rafa Nadal contesta a las críticas del alcalde de Manacor por la Academia]