Águeda Pérez, cuatro veces campeona del mundo de pádel con 16: "Cuando me retire quiero ser policía"

Águeda Pérez (16 años) es la clara definición de joven promesa del deporte. La jugadora de pádel combina una coleta perfectamente ajustada y una máscara de pestañas propia de una adolescente con una mente madura, y una mirada segura y digna de una verdadera profesional del deporte. "Lo más curioso es que empecé a jugar al pádel por casualidad, de rebote. Y nunca mejor dicho", afirma risueña la deportista.

Procedente de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Águeda promete dar guerra en las pistas de pádel nacionales e internacionales durante las próximas temporadas. La deportista mide 1,67 metros y tiene una constitución atlética, con gran fuerza en los brazos y piernas, y mucha agilidad y velocidad para llegar a todas las pelotas.

Por el momento, y teniendo tan solo 16 años, ya cuelgan de las estanterías de su habitación cuatro medallas de campeona del mundo. Por parejas, en la categoría benjamín, alevín y cadete; y con la Selección Española de Pádel, en la categoría cadete.

Las dos últimas medallas, las de campeona del mundo cadete por parejas y con la Selección Española, las consiguió tras su gran actuación en el Mundial de Pádel de Paraguay. "El triunfo que más ilusión me ha hecho es el campeonato del mundo con la selección. Representar a tu país siempre es un orgullo", afirma la deportista.

Paraguay, el país de la victoria

La XIV edición del FIP Junior World Pádel Championships tuvo lugar entre los días 12 y 18 del pasado mes de noviembre en Asunción (Paraguay). En esta cita mundialista, Águeda Pérez demostró todo su potencial en la pista y, tras unos días de dura competición, consiguió las soñadas medallas.

Por parejas, se hizo con el triunfo junto a Andrea Ustero, derrotando a las españolas y compañeras de selección Jana Montés y Martina Calvo. "En la selección las siento como compañeras, pero cuando me meto en la pista contra ellas, no. Hemos sido rivales durante el resto del año así que fue como si jugáramos un torneo de España", explica Águeda.

"Una de las mejores cosas que me ha pasado es llevar a mi país un título de campeones del mundo. Espero repetirlo"

La deportista se siente orgullosa de sus resultados en Paraguay pues su esperanza era revalidar el título. "Somos muchos los que queremos ir al mundial y estar entre las cuatro elegidas es muy importante para mí. Estoy satisfecha de saber que estoy trabajando bien".

Joven prodigio del pádel

Los orígenes de Águeda en el deporte no fueron entre pistas de pádel y palas, precisamente. La joven comenzó jugando al tenis pero, por casualidades de la vida, acabó probando el pádel. "Antes jugaba al tenis pero cuando me mudé de ciudad, no me gustaba la escuela que había. Me metí en el pádel porque mis padres lo practicaban", afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Su entrenador pronto se dio cuenta del gran talento de Águeda y, tan solo seis meses después de coger su primera pala, le propuso iniciarse en la competición profesional. "No me lo pensé dos veces. Me gusta mucho ganar y había que intentarlo", dice la joven con ambición.

A pesar de ello, Águeda no se introdujo de lleno en los circuitos profesionales hasta el año pasado. De hecho, esta temporada ha sido la primera que ha jugado todos los torneos, consiguiendo unos resultados "inimaginables".

El estilo de Águeda

Sus golpes favoritos son el de víbora o bajada de pared, porque son precisamente los que mejor se le dan. "Todo lo que sea ataque es lo mío, me gusta pegarle", afirma Águeda convencida. Además, admite que puede jugar en cualquier posición, aunque normalmente lo hace en el revés.

Lo que menos le gusta son los peloteos en paralelo: "Me da pereza, pero hay que hacerlo", confiesa. Y el golpe que más le ha costado perfeccionar ha sido el revés de fondo.

"Cuando pierdo un punto importante me gusta cambiar la pelota, no puedo empezar el siguiente punto con la misma", explica Águeda. "También prefiero que mi compañera entre a la pista antes que yo. No sé por qué, pero lo hago desde pequeña".

Por último, Águeda confiesa que suele jugar con palas de chico porque son más duras. "Las de chica las rompo con mucha facilidad", comenta. Además, prefiere el verano porque "con el calor la pelota rebota más". En cuanto a los materiales que utiliza, todos son proporcionados por su patrocinador, Bullpadel. "El vestuario o el tipo de grip no me obsesionan, juego con cualquiera".

Competición y estudios

"Estoy haciendo primero de bachillerato para poder estudiar criminología en un futuro. Desde pequeñita quiero ser policía y me decanté por esa carrera. Mi idea es dedicarme al pádel hasta que me retire y después ser policía", explica Águeda, muy segura de sí misma.

A sus 16 años, la deportista tiene que compaginar la competición profesional con los estudios. Como ella misma admite, algunas veces tiene que sacrificar comidas familiares o planes con los amigos.

"Me llevo sorprendentemente bien con mi entrenador. Es como un segundo padre para mí"

"Cuando no tengo torneo entreno por las mañanas tres horas diarias, de lunes a viernes, y por la tarde voy a clase", explica la joven a EL ESPAÑOL. Además, cuenta con el asesoramiento de un psicólogo que le ayuda a gestionar la presión, de un nutricionista y de su entrenador, Jesús Cañal, que es un gran apoyo para ella.

Por último, una de las rutinas que más le gustan del pádel es viajar, aunque reconoce que es muy cansado. "No sé el número exacto de países a los que he viajado, pero mínimo 10 o 12 en este año", afirma Águeda. Y es que el pádel cada vez es más internacional, adquiere más repercusión y congrega a más aficionados.

El boom del pádel

"Antes casi nadie lo conocía y ahora están los clubs llenos, es imposible reservar una pista y los partidos se retransmiten por todo el mundo. Yo creo que el pádel podrá llegar a ser como el tenis en unos años", comenta la adolescente.

La realidad no se aleja mucho de las expectativas de Águeda pues, como muestran las cifras, este deporte está creciendo de manera exponencial. En el año 2021 el número de pistas de pádel superaron a las de tenis: 14.000 en el deporte revelación frente a las 13.385 del deporte de raqueta por excelencia.

Las licencias federativas ya superan las 100.000, "un registro inédito en el pádel español"

A nivel nacional, el pádel ha cosechado en este año 2023 uno de sus mayores éxitos: superar los 100.000 deportistas federados. Además, a estas cifras hay que sumar más de 1.300 licencias de técnico nacional y cerca de 500 de juez árbitro nacional. Según la Federación Española de Pádel (FED), estos datos "consolidan un crecimiento de más del 131% en los últimos 10 años".

Si se analizan estas cifras por décadas, la apreciación es mucho más clara: A principios del siglo XXI, en el año 2000, tan solo había 6.137 deportistas federados. Diez años más tarde, en 2010, el número ya ascendía hasta los 31.510. Y, con la pandemia de 2020, fueron 75.548 las fichas federativas registradas.

"Ya no es un deporte elitista"

El furor por el pádel de los últimos años ha hecho que la sociedad deje de concebir este deporte como uno elitista que acostumbran a jugar las clases altas. La proliferación de nuevas pistas y circuitos, el aumento de clubes y la divulgación a través de los medios de comunicación ha acercado el pádel a la población. Por ello, a día de hoy prácticamente todos los sectores sociales tienen acceso a esta disciplina deportiva.

Tanto es así que el pádel se ha posicionado entre uno de los diez deportes más practicados de España, según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2021 del Consejo Superior de Deportes (CSD); y el número de clubes registrados a lo largo de toda la geografía española asciende hasta los 3.811, liderando así España el ranking europeo de clubes.

Por zonas geográficas, la Federación Catalana de Pádel es la más numerosa en cuanto a licencias, con 27.700 deportistas. A esta le sigue la Federación Madrileña de Pádel, con 10.500 jugadores.

Todo esto demuestra la gran afición que ha despertado el pádel en estos últimos años y que, como consecuencia, está generando una gran cantera de deportistas españoles. Prueba de ello es la joven Águeda, que apunta con su pala cada vez más alto: "Para mejorar tengo que seguir entrenando igual o incluso con más ganas. Sobre todo con la motivación de poder ganar el siguiente. Voy a por el siguiente", dice sonriente.

