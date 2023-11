Luto en el running: Emilia Brangefält, medallista mundial de Short Trail, se suicida a los 21 años

El mundo del Trail Running está de luto por el fallecimiento de la atleta sueca Emilia Brangefält con apenas 21 años. La corredora escandinava se suicidó el pasado 13 de noviembre, pero no ha sido hasta este miércoles el momento en el que se hizo pública su muerte.

Sin duda, Brangefält era una de las mayores promesas del Trail Running no solo en su país, sino en todo el panorama mundial. En 2022 consiguió subirse al tercer cajón del podio en el Mundial celebrado en la región tailandesa de Chiang Mai. Sin embargo, su carrera se truncó de golpe y porrazo.

Finalizó quinta en el Campeonato del Mundo de este año en Innsbruk, pero a partir de ahí todo cambió. A causa de un ritmo cardíaco demasiado elevado (120-150ppm en reposo) se vio obligada a parar y no volvió a competir nunca más. Devastada, el pasado 4 de noviembre publicó un post en redes sociales sobre su estado anímico: "Mi cuerpo está súper estresado a pesar del amor que le he dado en los últimos meses".

"Estoy muy triste porque correr y entrenar significa mucho para mí. Quizás algún día regrese. O no lo haré. Espero que mi cuerpo pueda recuperarse de esto", añadió en la misma publicación.

Consternación por la noticia

Brangefält falleció el pasado 13 de noviembre, pero no fue hasta diez días después cuando se hizo pública la noticia. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en el mundo del atletismo y los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. "Es tan profundamente trágico. Me cuesta encontrar las palabras", dijo la capitana de la Federación Sueca de Atletismo, Kajsa Bergqvist, bronce olímpico y campeona del mundo y de Europa de salto de altura.

"No conocía personalmente a Emilia, pero sé que era una persona muy agradable, una chica con visión de futuro, encantadora y talentosa, con toda la vida por delante. En nombre del Atletismo Sueco, envío mis más cálidos pensamientos a las personas más cercanas a Emilia en duelo", añadió.

También se pronunció Karl Avedal, miembro del equipo sueco de trail: El dolor y la pérdida son compartidos por muchos. Mis amigos del equipo nacional de trail y yo la recordamos como la chica feliz, muy popular que era y llena de energía. Su personalidad levantó al equipo. Me parece completamente surrealista que ella realmente se haya ido", dijo.

Emilia Brangefält recibirá este viernes un homenaje en la gala anual del Västerås FK, su equipo de atletismo. Un equipo que también se pronunció tras conocer la trágica noticia: "Somos una asociación de luto y enviamos todo nuestro amor y fuerza a la familia de Emilia".

