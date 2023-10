Vladimir Putin acusa al COI de "discriminación étnica" por el veto a los deportistas rusos

Rusia continúa muy señalada por sus actos en la guerra que mantiene con Ucrania. El país dirigido por Vladimir Putin mantiene una batalla abierta a gran escala y sus actos han transcendido más allá de la política o conflictos bélicos, alcanzando también al mundo del deporte.

La presencia de los atletas rusos en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 está sometida a una serie de requisitos. No podrán lucir ningún atuendo que les relacione con su país, no podrán utilizar el himno patrio y tendrán que utilizar una bandera neutral debido al veto al que están sometidos desde que arrancase la guerra con Ucrania.

Una serie de medidas que no ha gustado nada a Vladimir Putin. El máximo mandatario de Rusia ha vuelto a dejar claro que no está de acuerdo con las medidas llevadas a cabo por el Comité Olímpico Internacional. Tachó la decisión de "descriminación étnica" y aseguró que el acudir a unos Juegos Olímpicos ya no es un derecho sino que se ha convertido en un "privilegio".

"Los propios Juegos Olímpicos pueden utilizarse como herramienta de presión política contra personas que no tienen nada que ver con la política, de hecho, discriminación étnica de los rusos", señaló Putin durante su intervención en el foro internacional 'Rusia, potencia deportiva'.

Además, Putin indicó que gracias a "algunos dirigentes del moderno Comité Olímpico Internacional" Rusia ha aprendido que la invitación a los Juegos Olímpicos no es un derecho incondicional de los mejores atletas, sino una especie de "privilegio" que se puede obtener "con algunos gestos políticos que no tienen nada que ver con el deporte".

Vladimir Putin, durante un instante del acto en Perm. REUTERS

Respuesta al COI

Hace poco menos de una semana, durante el marco de las reuniones que está realizando la Ejecutiva del COI en la ciudad india de Bombay, se anunció la suspensión del Comité Olímpico Ruso por la anexión de cuatro organizaciones deportivas regionales que están bajo la autoridad del Comité Olímpico Nacional (NOC) de Ucrania (Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia).

El Comité Olímpico Internacional tomó dicha decisión basándose en que "constituían una violación de la Carta Olímpica". A ello, ha querido responder Vladimir Putin durante su discurso y han puesto en duda el valor de la misma con sus duras palabras.

"Hemos escuchado también que la Carta Olímpica está supuestamente obsoleta y ya no tiene carácter universal. Algunos funcionarios deportivos se han arrogado el derecho de determinar quién está cubierto por esta Carta Olímpica y quién no. Estos enfoques contradicen la naturaleza misma del deporte", agregó.

Además, junto al presidente del suspendido Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozniakov, el máximo mandatario ruso compartió que la idea es competir de pleno en los próximos JJOO de Los Ángeles 2028. "Nos hemos planteado el objetivo de participar en Estados Unidos. Estoy seguro de que para entonces las sanciones estarán levantadas", señaló.

