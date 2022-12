Nikki Hiltz, la atleta trans no binaria que compite con mujeres y lucha por los derechos LGTBI

En los últimos años, el debate sobre deporte y transexualidad ha dado la vuelta al planeta. Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, hubo cierta crispación en diferentes disciplinas por ello. El caso de Lia Thomas ha sido muy sonado en este mismo año 2022, aunque fue Nikki Hiltz una de las primeras atletas de élite en confirmar su condición. En su caso, de persona transgénero no binaria.

Fue en el año 2021 cuando Nikki Hiltz lanzó un mensaje al mundo a través de su perfil de Instagram. En su post, confirmó que no se identifica con el género que le asignaron al nacer y que el término que usa "actualmente para describir" su género es el de "no binaria".

Como dijo en aquella publicación, esta era la segunda vez que salía "de un armario", ya que también es homosexual. Sin embargo, lo que aquí se pone de relieve es que pese a su declaración como persona transgénero no binaria, compite en pruebas femeninas y también es una firme activista por los derechos del colectivo LGTBI+.

"Hola, soy Nikki y soy transgénero. Eso significa que no me identifico con el género que me asignaron al nacer. La palabra que utilizo actualmente para describir mi género es 'no-binaria'. La mejor forma en que puedo explicar mi género es fluida", comenzó escribiendo la atleta estadounidense.

"A veces me despierto sintiéndome como una reina poderosa y otros días me despierto sintiéndome como si solo fuera un chico siendo un chico, y otras veces me identifico fuera de los géneros binarios por completo. Es complicado y complejo y algo por lo que todavía estoy tratando de navegar por mí misma, pero he decidido que es hora de compartir mi fluidez de género con todos vosotros", continuó Nikki.

Un acto, al final, de valentía, algo que ella misma reconoció: "Publicar esto es emocionante y aterrador, pero soy y siempre seré una firme creyente de que la vulnerabilidad y la visibilidad son esenciales para crear el cambio social y la aceptación".

"Así que aquí estoy, una vez más, saliendo de un armario para ser mi verdadero yo auténtico. Hoy puedo ser visible gracias a la gran cantidad de personas trans que me han allanado el camino. Desde el fondo de mi corazón, gracias y feliz día trans de visibilidad a mi hermosa y poderosa familia trans", sentenció en esta particular carta publicada en sus redes sociales.

Visibilidad

En el año 2019, Nikki Hiltz fue finalista en la prueba de los 1500 metros del Campeonato del Mundo celebrado en Doha. Su balance deportivo ha provocado que su figura gane importancia dentro de la lucha de los derechos LGTBI+. Pero, sobre todo, su papel como activista, creando la carrera Pride 5K, un espacio en el que tuviesen cabida las personas de este colectivo.

Otro de los objetivos de esta carrera también es recaudar dinero para el conocido como The Trevor Project. Esta es una organización sin ánimo de lucro que ofrece asistencia en situaciones de crisis a jóvenes LGTBI+ las 24 horas del día, los siete días de la semana. En la primera edición de Pride 5K, casi se alcanzó la cifra de 2000 participantes.

Antes de confirmarse como una persona transgénero no binaria en el 2021, decidió salir del armario. En una entrevista con CNN Sport, recordó cómo fue aquello: "Estaba abierta sobre mi sexualidad en ese momento, pero no sobre mi identidad de género". Un primer paso hasta que dio el paso definitivo.

"Creo que, en el fondo, solo era una persona queer encerrada, tratando de crear un espacio seguro para que las personas aparecieran como son ellas mismas y, de manera inconsciente, creando ese espacio para que apareciera como yo misma", afirmó al hablar de la creación de la carrera Pride 5K.

Escuchar a otras personas del colectivo fue el empujón definitivo para Hiltz. Como dice "momento de círculo completo". Y la fecha que eligió para hacerlo es, además, muy significativa, ya que lo hizo con motivo del Día de la Visibilidad Transgénero. Unos meses después de aquella primera carrera Pride 5K.

Decisión tomada

En el caso de Nikki Hiltz, la atleta ha continuado compitiendo en categoría femenina. Lo hizo desde que la niñez, pasando por la escuela secundaria y también por la universidad, llegando a ser segunda en los 1500 metros en la División I de la NCAA durante los años 2017 y 2018.

Esto le permitió firmar un contrato profesional, también hacerlo con la marca Adidas y uno de sus sueños: representar al equipo de Estados Unidos en el Campeonato del Mundo de Atletismo en 2019. Entonces no se había declarado como persona transgénero, pero después ha continuado compitiendo con las mujeres.

Aunque esto no siempre es fácil: "Como atleta no binaria que navega en un mundo atlético muy diferenciado por el género, es fácil sentirse fuera de lugar". Incluso "a veces" le resulta "incómodo ser la única persona en la línea de salida que usa los pronombres él/ella".

Sin embargo, algo reconfortante para Hiltz es que siempre ha "recibido el apoyo y el amor" de sus "competidores" cuando se trata de su "género y sexualidad". "Creo que los corredores siempre han sido como las personas más raras, pero las más amigables y los mejores aliados", ha llegado a afirmar.

Nikki Hiltz continúa intentando tender puentes, sobre todo para las próximas generaciones: "¿Por qué estamos aprobando toda esta ley para todo este estado cuando afecta a una niña que solo intenta jugar fútbol con sus amigos? Creo que si realmente miras lo que está sucediendo, las mujeres trans no están dominando los deportes y literalmente solo están tratando de... participar, como cualquier otro niño que quiere jugar con sus amigos".

