Lia Thomas, nadadora trans, atacada: "Nos obligan a cambiarnos en el vestuario con un hombre"

La nadadora transgénero Lia Thomas sigue dando que hablar. La polémica no descansa en Estados Unidos, donde ha alzado la voz una de las nadadoras que compiten contra ella en la liga femenina universitaria. Se trata de Riley Gaines, deportista de la Universidad de Kentucky.

Gaines ha hablado esta semana en el programa de Tucker Carlson, de FOX. Lo hizo tras ser noticia por el duro tuit que publicó en contra de Lia Thomas tras ser incluida en la lista de nominadas a Mujer del Año de la NCAA. Riley es otra de las aspirantes al premio del deporte universitario.

"Esta es otra bofetada más en la cara de las mujeres", tuiteó Gaines. "Primero un título nacional femenino y ahora nominada para el mayor premio en deporte universitario. La NCAA ha hecho que este premio no tenga valor", escribió hace unas semanas en protesta por la nominación de Lia Thomas.

Gaines va a más en su última aparición pública. La nadadora de Kentucky admite sentirse "extremadamente incómoda" con la presencia de la transgénero Lia Thomas en el vestuario femenino. No ve justo tener que cambiarse "con alguien que tiene partes diferentes".

"No fue algo de lo que nos hayan advertido, lo cual pienso que no fue justo en muchos sentidos, cambiarse en un vestuario con alguien que tiene partes diferentes", comentó en FOX. "No sólo tenemos que competir con un hombre, estamos obligadas a cambiarnos con uno en el vestuario. Estamos sentadas ahí sin saber con quién hablar, a quién quejarse... todo esto pasó por detrás y de manera muy discreta", añadió.

Riley Gaines ya se quejó de la situación el pasado mes de abril. Indicó entonces que. era injusta la participación de Lia Thomas al contar con la ventaja de ser un hombre biológico: "Estamos lidiando con algo que está totalmente fuera de nuestro control cuando estamos compitiendo, hombres biológicos. Si tienen diferente capacidad pulmonar, la altura, los niveles de testosterona, aun si usaron bloqueadores de testosterona o no, no quita la pubertad que tiene un hombre. Especialmente Lia quien nadó tres años como hombre", decía.

División en el deporte

El caso de Lia Thomas ha dividido por completo el panorama de la natación y el deporte en general en Estados Unidos. Unos lo critican, como Gaines, y otros alzan el puño en defensa de la igualdad y la inclusión en estas disciplinas.

El asunto ha escalado hasta llegar a organismos internacionales. El mes pasado, la FINA (Federación Internacional de Natación), órgano rector de la natación mundial, tomó la decisión de prohibir la participación en eventos 'élite' para mujeres a todas aquellas nadadoras transgénero que iniciaran su transición después de haber pasado la pubertad como hombres.

