Nike y el escándalo sexual de Deshaun Watson: perder millones a cambio de salvar su imagen

El mundo del deporte está viviendo unas últimas horas y unos últimos días bastante complicados. España ha sido triste protagonista de dos sucesos realmente lamentables que han puesto de manifiesto que algunas lacras como el racismo y el machismo siguen todavía vigentes y presentes en la sociedad. En uno de los casos, el protagonizado por Juan Cala y Diakhaby, quedan todavía muchas incógnitas por resolverse hasta que pueda demostrarse qué pasó realmente. Sin embargo, solo que se vuelva a hablar de ello ya son malas noticias.

En el segundo caso, la portera del Real Madrid Femenino Misa Rodríguez fue víctima de insultos machistas, o incluso algo de algo todavía peor que el machismo, tan solo por publicar un mensaje en sus redes sociales en el que mostraba su sentimiento por el equipo blanco. Desde ese momento, la campaña que se ha creado para apoyar a la guardameta blanca ha sido increíble y ha dado la vuelta al mundo.

Por ello, otro gesto que también ha dado la vuelta al mundo y que está siendo admirado en todos los rincones del planeta, especialmente en el panorama deportivo, es el que ha tenido la marca deportiva Nike, que se ha posicionado en contra del machismo y que ha señalado al jugador de la NFL Deshaun Watson. La estrella de la mejor liga del mundo ha visto como la postura adoptada por la compañía norteamericana hacía que casi todos sus patrocinadores le dieran de lado tras verse envuelto en un importante caso de agresiones sexuales.

La decisión de Nike

En una semana tan complicada para el mundo del deporte, Nike ha ofrecido un motivo para confiar en la justicia y en que el mundo puede cambiarse y en que las cosas se pueden hacer mejor, de una forma más positiva. Desde hace casi un mes, el escándalo del 'caso Deshaun Watson' ha estallado en Estados Unidos. El jugador de los Texans, de la NFL, ha sido acusado de supuestas agresiones sexuales por más de 20 mujeres, hechos que se habrían producido en los últimos años.

Deshaun Watson durante un calentamiento Reuters

Esto ha provocado que se abra una potente investigación en torno a su figura y que el panorama que rodea al jugador de los Texans sea realmente oscuro. Sin embargo, el gran paso, además de las autoridades que están pendientes del caso, lo ha dado la marca deportiva Nike, quien patrocinaba al jugador y con quien tenía firmado un enorme contrato con un valor millonario.

La magnitud de la operación que unía a ambas partes ha hecho que la decisión tomada por la compañía estadounidense haya sido realmente complicada, especialmente sin saberse que rumbo tomará el caso finalmente. Sin embargo, desde Nike han considerado que solo las simples acusaciones, reiteradas en más de una veintena de casos, sean suficientes para condenar este tipo de actos y de conductas, las cuales no deben tener cabida ni en el deporte, ni en la sociedad ni en ningún ámbito de la vida.

La cancelación de este tipo de contratos, en el caso de Deshaun Watson ha sido suspendido, suelen llevar importantes pérdidas y penalizaciones para las marcas, así como la desaparición de un reclamo y un activo para la empresa. Sin embargo, a Nike no le ha temblado el pulso en este caso y ha querido aprovechar su gran altavoz mediático para mostrar su total rechazo ante la situación que vive el caso.

Crece la presión

El gran paso que ha dado una marca tan importante como Nike señalando a Deshaun Watson a pesar de que todavía solo ha sido acusado por sus presuntas víctimas ha provocado que la presión en el mercado de la publicidad y los patrocinadores aumente exponencialmente. Ha sido un movimiento trascendental en el caso que también ha provocado que el resto de patrocinadores tengan que mover ficha.

De momento, junto a la marca Nike, ya ha habido otros patrocinadores que han decidido no renovar o romper por completo sus contratos con Watson. Este ha sido el caso de la empresa Reliant, que incluso tenía un acuerdo para el naming del estadio de los Texans. El antiguo Reliant Stadium ahora se llama NRG Stadium. Otras marcas que también se han querido desligar del quarterback ha sido Beats by Dre o la cadena de supermercados H-E-B.

Deshaun Watson ejecuta una acción acrobática Reuters

Sin embargo, siguen quedando marcas que tienen la pelota sobre su tejado y que deben tomar decisiones importantes para ponerse de un lado u otro en esta batalla que tiene como objetivo descubrir y la verdad que no se produzcan víctimas en este tipo de situaciones. Es el caso de la marca Rolex, que también tiene un acuerdo de patrocinio con el jugador y que de momento no se ha pronunciado al respecto, aunque la presión que se ha puesto sobre ellos, especialmente tras la deriva adoptada por Nike, es enorme.

Quienes tampoco se han manifestado de momento sobre el caso han sido las autoridades de la NFL, que no han querido hacer declaraciones ni posicionarse hasta que no se conozcan como termina la investigación. Por su parte, los Houston Texans no han movido ficha tampoco, aunque sí han condenado cualquier tipo abuso de cualquiera de los miembros de su organización.

Tan lejos ha llegado el asunto que la marca de ropa y productos deportivos con sede en Washington ha manifestado su firme deseo de contribuir en el caso y ayudar en todo lo que sea posible para llegar hasta el fondo de la investigación con el fin de se haga justicia y de que se defienda a las víctimas. Sin duda, una muestra más de la sensibilización que está adquiriendo el mundo del deporte con este tipo de abusos.

El escándalo Watson

El caso de Deshaun Watson, que fue destapado el pasado 29 de marzo, ha ido creciendo en las últimas semanas y es que ya se le acusa de múltiples agresiones sexuales contra hasta 22 mujeres. Todas ellas han dado sus testimonios, aunque solo dos han revelado su identidad. El deseo y el pensamiento que tienen todas ellas es que se pueda aclarar el caso para que nadie más tenga que sufrir los supuestos actos del jugador de los Texans.

Deshaun Watson en una conferencia de prensa Reuters

Los casos con los que se ha relacionado a Deshaun Watson siguen una especie de patrón que parece mostrar casi un tipo de trastorno por parte de la estrella de la NFL. Sus víctimas han sido masajistas contratadas por el propio Deshaun, generalmente para llevar a cabo sus servicios en su propio domicilio o en habitaciones escogidas por el deportista.

Watson llegaba a buscar a estas mujeres incluso a través de las redes sociales y después, en algunos casos, intentaba forzar su silencio. En estos momentos, el jugador de 25 años que la pasada campaña percibió un total de 30 millones de dólares y que ya en su año de rookie firmó un contrato de más de 13 millones anuales y una prima de traspaso de 8 'kilos', se encuentra totalmente contra las cuerdas, acorralado y sin tener clara la salida. Aún así, sigue defendiendo su inocencia, a pesar de que su carrera podría estar ya herida de muerte.

Alzan la voz

Al igual que Nike ha decidido tomar la responsabilidad en el ámbito de las marcas en el 'caso Deshaun Watson', algunas de las mujeres que afirman ser sus víctimas también lo han hecho con la única intención de proteger al resto y de que esto sirva para que la estrella de la NFL pague en caso de ser declarado como culpable de los actos que ya le señalan. Sin embargo, y a pesar de que solo dos de ellas se han atrevido a alzar la voz hasta el momento, han tenido que lidiar con muchas acusaciones que les han provocado incluso terribles trastornos.

Deshaun Thomas ejecuta un lanzamiento Reuters

Una de las mujeres que ha acusado al jugador de los Texans es Ashley Solis, quien decidió comparecer junto a su abogado para mostrar su triste realidad: "Entré en la terapia de masajes para curar a la gente. Para sanar sus mentes y cuerpos. Para traer paz a sus almas. Deshaun Watson me ha robado eso. Me lo quitó, manchó una profesión de la que me enorgullezco enormemente. Sufro de ataques de pánico, ansiedad y depresión. Estoy en terapia como resultado de las acciones de Deshaun Watson. Espero que sepa cuánto dolor me ha infligido emocional y físicamente. Y espero que sepa cuánto dolor ha infligido a estas otras sobrevivientes. La gente dice que estoy haciendo esto solo por dinero, eso es falso. Me presento ahora para que Deshaun Watson no agreda a otra mujer".

Por su parte, la otra mujer que ha decidido romper su silencio ha sido Lauren Baxley, quien no quiso comparecer públicamente y presentó una carga que fue leída por su abogada. Ambas rechazan los tratos y las conductas de Watson y niegan en todo momento que sus acusaciones estén detrás de intereses económicos, algo de lo que habían sido acusadas por parte de la defensa del jugador. Los abogados de Watson aseguran que el bufete de la defensa de Ashley Solis les había pedido 100.000 dólares a cambio de no presentar su demanda, oferta que ellos habrían rechazado.

Las demandantes siguen firmes en su propósito de llegar hasta el final de la investigación para que se esclarezcan los hechos y han asegurado que rechazan todo tipo de acuerdos económicos extrajudiciales porque no quieren dinero, si no mirar por todas las mujeres que han sido víctimas de este tipo de actos y de cualquier forma de machismo.

[Más información: Kellen Winslow, de la NFL a la cárcel por múltiples violaciones: ¿Cómo afectan los golpes a los jugadores?]