Detenida la hija de Floyd Mayweather por apuñalar a una joven a la que cazó con su novio rapero

Nuevos problemas en la familia Mayweather. Ivanna, hija de la leyenda del boxeo, Floyd Mayweather, ha sido arrestada tras apuñalar con un arma blanca a una mujer el pasado sábado. Tras ser detenida, la joven de solo 19 de años de edad ha pasado a disposición judicial tras el aviso de la víctima a las autoridades policiales.

El pasado 4 de abril se produjo el ataque de Ivanna, que apunta a que se trató fruto de los celos. El portal norteamericano TMZ apunta a que Ivanna se dirigió a la casa del rapero Youngboy. Al llegar al domicilio de su actual pareja, la hija de Mayweather le cazó con otra mujer, de nombre Lapattra Lashai Jacobs.

Estalló en casa de Youngboy una fuerte discusión e Ivanna cogió dos cuchillos con los que asestó a Lapattra varias puñaladas. La joven fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, tal y como han informado las autoridades que se desplazaron hasta el lugar de los hechos. El estado de la joven apuñalada se desconoce.

La trágica muerte de su madre

Este incidente de la hija de Mayweather se une a la trágica muerte de su madre y la de sus tres hermanos y expareja de Floyd Mayweather. Esta apareció muerta en su casa de California y días más salieron a la luz su escalofriante relato de cómo el exboxeador invicto le maltrataba físicamente.

"Me agarró del pelo mientras dormía y me arrastró por la habitación como si fuera una muñeca de trapo. Con una mano me cogía del pelo y con la otra me golpeaba la cabeza mientras repetía que me iba a matar. Quería darme una lección pero no me rendí y resistí", contaba Harris en sus memorias.