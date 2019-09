Nuria Pau, la gran promesa del esquí español: "Quiero ser la sucesora de Blanca Fernández Ochoa"

Este miércoles se confirmó la trágica noticia de la muerte de Blanca Fernández Ochoa, la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica en unos Juegos Olímpicos de Invierno, concretamente la de bronce en el eslalon de esquí alpino en los JJOO de Albertville 1992.

La Policía había denunciado la desaparición de Blanca el pasado sábado tras desaparecer el viernes 23 de agosto. Su coche fue encontrado el domingo en Cercedilla y desde entonces empezó a iniciarse su búsqueda, hasta que fue hallada muerta en La Peñota.

"Blanca abrió un camino y dejó un legado que muchas hemos seguido", comentó este miércoles María José Rienda, exesquiadora y presidente del CSD. Una de esas mujeres es Nuria Pau, la mejor esquiadora española de nuestro país.

La catalana, campeona de España de slalom y una de las mejores 100 esquiadoras de SL del mundo, ha hablado para EL ESPAÑOL. El pasado mes de enero debutó en la Copa del Mundo de Zagreb (Croacia), después de 46 presencias en la Copa de Europa, y en febrero disputó su primer Mundial en Are (Suecia), donde quedó en 36ª posición en el gigante.

Nuria Pau. Foto: Instagram (@nuriapau1)

P: ¿Te gustaría seguir los pasos de Blanca y ser su sucesora?

R: Blanca consiguió lo que ninguna mujer española ha conseguido en la nieve. Es un referente, me gustaría seguir sus pasos y ser su sucesora. Quien sabe si algún día soy la nueva Blanca del esquí español.

P: ¿Qué supuso en ti Blanca?

R: El esquí es un deporte que parece que puede ser a veces machista, pero no es así porque hay mucha igualdad. Blanca consiguió la primera medalla olímpica en la nieve, pero la segunda, ya que la primera fue la de su hermano. Blanca logró algo que todos queremos y que hemos soñado. Es un referente ahora y siempre. No viví su época y su medalla, pero todo lo que escuchas de ella son grandes cosas. Seguro que era una atleta muy fuerte y grande.

P: ¿La conociste en persona?

R: No. Solo he visto vídeos suyos.

P: Si alguien como Blanca ha podido conseguir una medalla así, ¿quién sabe si tu puedes lograrlo, no?

R: Ojala, estaría muy bien.

Nuria Pau

P: ¿Blanca ha dejado un legado para que lo continúen las demás mujeres esquiadoras?

R: Desde luego.

P: Para el mundo del esquí, ¿ha sido un palo muy duro su muerte no?

R: No me esperaba nada así y ha sido un palo muy duro. Nadie estaba preparado para esto, pero son partes de la vida y cosas que pasan. Doy mi máximo apoyo a su familia y amigos.

P: ¿Cómo entra el esquí en tu vida?

R: Debido a mis padres. Mi patio era casi una estación de esquí. Poco a poco fui entrenando y evolucionando de equipos y federaciones hasta donde estoy ahora.

P: ¿Haces otra cosa a parte del esquí?

R: Estudio fisioterapia, pero a un ritmo más lento, por lo que me lo tomo todo con más calma. El deporte profesional no va a durar toda la vida.

P: ¿Se puede vivir del esquí en España?

R: Es muy complicado, porque las ayudas llegan tarde. Tengo 25 años y hace poco que tengo alguna por parte de Ecofrog y Rodi Motor Sevices. He tenido que hacer mucho esfuerzo, sacrificio y compaginar el esquí con trabajos para ganarme algo de dinero. Eso sí, ahora mismo quiero invertir todo mi tiempo en el esquí.

P: ¿Cuál es tu principal objetivo dentro del esquí?

R: Las próximas olimpiadas son un gran reto. Estuve cerca de clasificarme para las últimas y me quedé con las ganas.

P: ¿La Federación Española de Deportes de Invierno te llegó a rechazar hace un año y algo, ¿por qué ocurrió?

R: Así fue. Ellos te marcan unos criterios, objetivos y puntos para cumplir en la temporada. Si no los consigues, te puedes quedar fuera de la estructura de la Federacion y eso ocurrió. La Federación solo se basó en el ranking y la única opción era dejarlo o seguir por mi cuenta. Tras eso, no me vine abajo y me fui sola en la autocaravana de mis padres a los Alpes a seguir mejorando para poder volver a entrar. También me fui a Sudamérica. Quería conseguir puntos para volver a entrar en la estructura de la Federación y lo logré.

Nuria Pau

P: ¿Ha cambiado mucho el esquí en España?

R: Sí, pero el esquí en general a nivel mundial. Ha evolucionado y es mucho más exigente ahora.

P: ¿Tuviste una pequeña lesión hace poco?

R: Sí, fue duro y complicado porque fue al principio de temporada que es cuando uno empieza ya a preparar todo. Lo bueno es que no era muy grave. Fue también un pequeño reto para mi.

P: ¿Por que no se consiguen casi medallas en el esquí español?

R: Es difícil saber el porqué. Una cosa es lo que puede faltar y otra echar la culpa, que eso es lo fácil. Todos somos responsables ya que en España se puede practicar perfectamente. Hace falta tener continuidad en los deportistas y que sigan practicando este deporte. Por ejemplo, yo estoy sola en el equipo femenino español de esquí y todos los resultados que se consiguen dependen de mi.

