Sancionan a una luchadora de la UFC hasta el año 2044

La luchadora italiana de la UFC Mara Romero Borella ha sido sancionada sin competir nada menos que hasta el año 2044, lo que impediría volver a meterse en el octógono en lo que resta de su carrera, al menos en todas las competiciones ajenas a la UFC. Romero fue sancionada con quince años de suspensión en el año 2014 por el Comité Olímpico Italiano por haber distribuido sustancias prohibidas. Ahora la Agencia Italiana Antidopaje ha ampliado la sanción con otros quince años más por haber violado dos suspensiones del castigo anterior.

La italiana fue castigada por haber competido mientras la anterior sanción estaba vigente y por utilizar instalaciones deportivas del país durante este periodo. Así las cosas, Romero dobla la sanción inicial y no volvería a pisar un ring de artes marciales mixtas hasta los 62 años, algo altamente improbable.

Aun así, la larga sanción no impediría luchar a Romero dentro de la UFC, ya que la organización dirigida por Dana White no está vinculada con las reglas de la AMA (American Martial Arts). La última vez que la luchadora italiana compitió fue el pasado mes de enero en el UFC Fight Night Jacaré vs Brunson 2, una pelea ante Katlyn Chookagian que Romero perdió por decisión unánime de los jueces.

McGregor está listo para su regreso

El próximo 6 de octubre el irlandés Conor McGregor volverá a competir en la UFC tras casi dos años sin pisar el octógono. Lo hará ante Khabib Nurmagomedov, actual campeón del peso ligero de la UFC, y que acumula un récord de 26 victorias y cero derrotas. En un vídeo en su perfil de Instagram, McGregor ha mostrado su actual estado de forma, dejando claro que la inactividad parece no haberle afectado.

La última aparación de McGregor sobre un ring fue el 27 de agosto de 2017, en el histórico combate entre el luchador de artes marciales mixtas y Floyd Mayweather, exboxeador profesional que posee un récord de 50-0 tras ganar precisamente al irlandés por nocaut técnico en un combate que podría volver a repetirse.