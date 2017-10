O. J. Simpson, en libertad tras nueve años de prisión

La ex estrella del fútbol americano O.J. Simpson ha salido de la prisión de Nevada, donde se encontraba desde 2008 tras ser condenado por un robo a mano armada en un hotel casino de Las Vegas, según informó la agencia AP. El abogado de Simpson, Malcom LaVergne, ya había avanzado el sábado que el ex deportista saldría en libertad, pero sin dar una fecha concreta. Esta madrugada, meses después de haber logrado la libertad condicional, el ex deportista salió del Centro Correccional Lovelock en Nevada, donde cumplió nueve de los 33 años de prisión a los que fue condenado por robo y hurto. "O.J. Simpson está fuera, es un hombre libre", indicó la portavoz de la autoridad penitenciaria de ese estado, Brooke Keast, confirmando la noticia.

Simpson, de 70 años, había logrado la libertad condicional en julio en una audiencia que no tuvo en cuenta el juicio de 1990 por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y un amigo, Ron Goldman. La ex estrella del fútbol profesional convertido en actor y pitchman de televisión, fue declarado inocente en 1995 después de 13 meses de juicio en Los Ángeles, que fue televisado en directo todos los días. Un jurado popular lo declaró responsable de las muertes y le ordenó pagar 33,5 millones de dólares en daños a las familias de las víctimas, una sentencia que sigue en parte sin pagar. El destino final de Simpson no está claro.

El ex deportista le dijo a los miembros de la junta de libertad condicional que espera mudarse a Florida, donde tiene amigos y familia, aunque ese plan debe ser aprobado por las autoridades de libertad condicional. Funcionarios de las autoridades de Florida indicaron que no habían recibido una solicitud de transferencia de libertad condicional para Simpson y no habían sido contactados por sus homólogos en Nevada.Simpson es un nativo de California, nacido en San Francisco, y jugó sus últimos años para el equipo de esa ciudad, los 49ers. Vivía en Los Ángeles en el momento de los asesinatos, aunque los funcionarios de correccionales de California dicen que tampoco ha presentado documentos para vivir en ese estado.