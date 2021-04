Valentino Rossi, atacado sin piedad: "Que lo deje ya, no para de buscar excusas"

Valentino Rossi cumple 25 años en el Mundial de motociclismo desde su estreno en 125cc. Se encuentra en una temporada de cambios, por su paso a Petronas Yamaha, y a sus 42 años son muchos los que creen que debería dejar a otro su sitio en la parrilla tras haber ganado nueve títulos. El último en hablar ha sido otro campeón del mundo, Marco Lucchinelli, que en 1981 se llevó el título de 500cc.

Es muy duro con Rossi, quien acabó 12º en carrera el pasado fin de semana pese a lograr un meritorio cuarto puesto en la parrilla de salida: "En el Mundial, él fue una novedad, una manera distinta de hacer las carreras, un marciano, un genio. Pero, ahora, ha bajado a la tierra y no debe buscar tantas excusas. Debe dejar sitio a los jóvenes. Sin quitarle nada a un nueve veces campeón del mundo, déjalo ya", dijo Lucchinelli.

En una entrevista en la agencia italiana LaPresse, el italiano insistió en convencer a Rossi de su adiós: "Déjale la moto a un joven. Hace más de tres años que no gana una carrera y el último Mundial lo venció en 2009. Él siempre corrió para ganar, pero ahora corre para llegar. No estoy enfadado con Valentino, pero no para de buscar excusas", añadió.

Valentino Rossi luce sus nuevos colores: así son las M1 del Petronas Yamaha SRT MotoGP

Y, yendo todavía a más, opinó que la salida de Rossi de MotoGP no sería una gran pérdida para el Mundial: "También los otros dan espectáculo. De hecho, las motos de hoy en día no parecen tan difíciles de pilotar, como se ve en el hecho de que los debutantes van fuerte pronto", expresó.

Rossi, ilusionado

Rossi, que acaba contrato esta temporada, pero intentará renovar por otro año más con Petronas, veía con ilusión el arranque del Mundial antes de la primera carrera: "La atmósfera de la primera carrera es siempre la misma, como la del primer día en el colegio", decía antes de correr en Losail.

Y él se veía preparado para el reto: "Siempre es excitante, también por la foto de todos juntos en la parrilla y la sensación es que estamos a unas horas de empezar, lo que es bueno. Ahora he cambiado de equipo después de mucho tiempo, pero me siento bien y la atmósfera es buena y los test no fueron tan mal, ahora veremos cómo va en un verdadero fin de semana de carreras", expresaba.