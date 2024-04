Fórmula 1 y MotoGP, en un súper Gran Premio: ¿puede Liberty apostar por un evento conjunto?

MotoGP entra en el 'universo Liberty Media', propietaria también de la Fórmula 1, después de la compra de la participación del fondo de inversión británico Bridgepoint en Dorna Sports. La empresa estadounidense, por 4.200 millones de euros, se hará con aproximadamente el 86% de la empresa que organiza el Mundial de motociclismo.

La compra se cerrará a finales de este año. La dirección de Dorna conservará en torno al 14% de su capital en el negocio y Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna Sports desde 1994, permanecerá en el cargo. El mismo equipo directivo de hasta ahora seguirá dirigiendo el negocio de forma independiente, mientras que la empresa fundada en España mantendrá su sede en Madrid.

El plan de Liberty es la evolución de MotoGP y su expansión "a una audiencia global más amplia". En Dorna, el objetivo es América (Sudamérica y, especialmente, Estados Unidos). Pero esta 'unión' entre la Fórmula 1 y MotoGP despierta un viejo sueño aún más importante: organizar un súper Gran Premio con coches y motos en el mismo circuito y durante el mismo fin de semana.

Antes de que la compra de Liberty Media estuviera cerca de cerrarse, ya había habido conversaciones sobre este asunto. Al frente de la idea estaban Ezpeleta y Stefano Dominicali, consejero delegado de la F1. Sería el mayor espectáculo en el mundo del motor, aunque siempre ha entrañado unas dificultades que hasta ahora lo habían convertido en imposible.

"De momento no se puede hacer. Desde luego no vamos a parar de investigar si sería posible, seguro. Hay muchas cosas a resolver, porque algunas medidas de seguridad nuestras no son buenas para ellos, el tema de la diferencia de patrocinadores… pero le estamos dando vueltas", decía hace un año Ezpeleta en una entrevista.

10 fechas y 5 circuitos en común

En la actualidad, los Mundiales de Fórmula 1 y MotoGP guardan algunas similitudes que pueden ayudar a hacer este sueño realidad. Por ejemplo, en la temporada 2024 hay hasta diez fines de semana en los que ambas disciplinas celebrarán uno de sus Grandes Premios por el mundo. Comparten parte del calendario, aunque nunca un mismo espacio simultáneamente.

En las similitudes del calendario (24 pruebas en F1 y 21 en MotoGP) hay que considerar aquellos circuitos que acogen un GP de ambas disciplinas. En concreto, son cinco: el circuito de Lusail (Qatar), el circuito de las Américas (EEUU), el circuito de Montmeló (España), el circuito de Silverstone (Inglaterra) y el Red Bull Ring (Austria).

El anuncio de Liberty Media cambia por completo el escenario. Bajo el paraguas de un mismo dueño, aunque los negocios sean independientes, pueden facilitar asuntos como el de los patrocinios, como hacía referencia Ezpeleta un año atrás. Y, como hemos repasado, hay circuitos acondicionados para realizar pruebas de coches y motos y garantizar la seguridad (los pilotos de MotoGP necesitan, sobre todo, grandes escapatorias).

Es cierto que los desafíos para realizar un súper Gran Premio no acaban ahí. En el horizonte se presentan otras problemáticas tanto tecnológicas -como sería el diferente cronometraje: tres sectores en F1 y cuatro en MotoGP- como logísticas -para cubrir la realización televisiva de ambas disciplinas-.

Austin, ¿el circuito ideal?

Juntando todas estas piezas, aparece en el horizonte un circuito ideal en el punto actual para celebrar el súper Gran Premio: el circuito de las Américas, en Austin (EEUU). Liberty Media se ha sabido manejar excelentemente en el mercado estadounidense, su predilección, y actualmente tres pruebas de Fórmula 1 se celebran allí (Miami y Las Vegas, ambas pruebas urbanas, son las otras).

Pero el circuito de Austin, que se terminó de construir en 2012, es una pista tradicional a la par que moderna. Puede acoger tanto pruebas de F1 como de MotoGP sin requerir medidas de seguridad adicionales.

El futuro de MotoGP

Este lunes 1 de abril, junto al anuncio del acuerdo para la compra, Ezpeleta y su equipo directivo participaron en una teleconferencia para inversores junto con el máximo responsable de Liberty, Greg Maffei. Maffei aseguró que la gigante estadounidense quiere ser "un propietario a largo plazo, comprometido en el crecimiento" de un negocio al que auguró un gran futuro.

"MotoGP es una liga global con una base de seguidores leales y entusiastas, carreras cautivadoras y un perfil financiero que genera un gran flujo de caja", declaró Maffei.

Ezpeleta recordó que MotoGP, líder mundial en carreras de moto, cumplirá su 75 aniversario este año: "Estamos muy contentos de anunciar esta asociación y esperamos con ansias el siguiente paso", afirmó. El empresario español mantuvo que su objetivo es "crear nuevas carreras que tengan una economía atractiva y generen excelentes experiencias".

Se mira al mercado americano y el objetivo en cada mercado es "mejorar los derechos de radiodifusión y seguir aumentando los fondos", dijo Ezpeleta, que incidió en que este año su firma estrena el campeonato del mundo femenino, donde competirán 24 corredoras de diferentes países. MotoGP mira hacia al futuro con un nuevo compañero de viaje a su lado, la Fórmula 1.