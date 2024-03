Sainz, de la operación de apendicitis a rozar el milagro ante Verstappen: saldrá 2º en Australia

Quince días han pasado desde que Carlos Sainz tuviera que pasar por quirófano para ser operado de una apendicitis. Este sábado, el piloto español casi ni se lo creía al ver que su tiempo era el segundo mejor en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, el tercero del año.

Solo Max Verstappen fue más rápido, apenas 270 milésimas por debajo de Sainz. El neerlandés sigue sin ceder y continúa con su récord de poles en este inicio de temporada. Este domingo buscará hacer lo mismo en carrera tras sus victorias en Baréin y Yeda. La primera fila la compartirá con un Ferrari.

El mexicano Sergio Pérez, el otro Red Bull, saldrá tercero en el circuito Albert Park de Melbourne. El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, arrancará décimo en la tercera carrera del año, tras acabar en esa posición la cronometrada principal, que el inglés Lando Norris concluyó cuarto.

Sainz, de 29 años, que había sido tercero en la primera carrera del Mundial, en Baréin, se perdió, a causa de la citada operación de apendicitis, la segunda prueba del año, en Arabia Saudí. Este sábado, después de liderar las tablas de tiempos en la primera y en la segunda ronda de la cronometrada principal, se quedó a muy poco de llevarse la pole.

"Me sentí bien. Es imposible estar al cien por cien, después de haber estado siete o diez días en cama. Pero hoy no sentí dolor, sólo algunas molestias; y pude tirar a fondo", explicó, durante la rueda de prensa oficial de la FIA. "Hay que ir a por ello. Ojalá que mañana pueda dar otro paso en mi recuperación; y ojalá pueda estar 'ok' en la carrera", comentó Sainz, con 19 podios en la categoría reina.



Preguntado que si, después de liderar las tablas de tiempos en las dos primeras rondas de la calificación, le fastidiaba no estar en la pole, Carlos opinó que "eso se puede ver de dos formas".



"Obviamente, siempre quieres más; y claro que me hubiese gustado estar en la 'pole'; pero si me dices hace dos semanas, justo después de haber sido operado de la apendicitis, que iba a estar hoy luchando por la 'pole', está claro que lo hubiera cogido. Sin pensármelo", declaró Sainz este sábado después de acabar segundo la calificación para el Gran Premio de Australia.

Verstappen, de 26 años, firmó su trigésima quinta pole en la F1, la tercera de la temporada, al dominar la calificación disputada este viernes, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 5.278 metros de la pista de Melbourne en un minuto, 15 segundos y 915 milésimas, 270 menos que Sainz y con 359 de ventaja sobre 'Checo'.

Alonso, que se quedó a un segundo y 637 milésimas -al igual que los anteriores, con el neumático blando-, saldrá desde la quinta fila, al lado de su compañero, el canadiense Lance Stroll, que arranca noveno en Australia.

Desde la tercera hilera lo harán el monegasco Charles Leclerc -quinto en la calificación- y el australiano Oscar Piastri. Justo detrás de ellos, en la cuarta, saldrán el inglés George Russell y el japonés Yuki Tsunoda, octavo este sábado en la calificación.