La explicación viral de Lance Stroll sobre por qué ha sido arrollado por Fernando Alonso en 2023

2023 se despide y llega un 2024 de ilusiones recargadas en la Fórmula 1. Aston Martin sueña con dar un salto similar al que dio hace un año con el AMR23, aunque es consciente de lo compleja que es su misión. Con Fernando Alonso todo parece posible y a su compañero, Lance Stroll, se le pide un paso adelante.

El primer año de Alonso en Aston Martin ha sido tranquilo en su box. Stroll no le ha puesto difícil las cosas y la batalla entre compañeros ha sido de las más desiguales del campeonato. Fernando acabó el Mundial con 132 puntos que el piloto canadiense, hijo del dueño del equipo Lawrence Stroll.

Alonso acabó el Mundial en cuarta posición, destacando los ocho podios que sumó a lo largo del año. Lo más arriba que terminó Stroll en una carrera fue cuarto. Ahora que se acerca el final de año, Lance ha querido echar un vistazo atrás y dar su propia valoración de lo que ha sido el 2023 para él.

Stroll cree los resultados no se ajustan a la realidad: "Fue una temporada con muy mala suerte y de muchas oportunidades perdidas. No me gusta usar la excusa de la mala suerte, pero supongo que lo es cuando piensas en los fallos mecánicos y esas cosas", valoró el canadiense.

"Sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería, sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo. Durante unos meses, con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas… nada funciona. Así es la F1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Esa es mi percepción", añadió el piloto de 25 años.

"Fernando Alonso aprovechó al máximo el coche cuando estaba en su mejor momento" Lance Stroll

Son los motivos que, según Stroll, explican por qué Alonso le pasó por encima en 2023. Lamentó también no haberse subido al podio en ninguna ocasión: "Tuvimos carreras como la de Arabia Saudí, en la que marchaba cuarto cuando sucedió el problema de motor, o en la clasificación de Mónaco, cuando pasé por encima de los restos de otro coche. Dañar el coche en la Q2 y salir en la mitad de la parrilla en Mónaco te hace perder todo el fin de semana. Pienso en fines de semana como Suzuka, donde hicimos una buena carrera y falló el alerón trasero. En Zandvoort, no hicimos la parada en boxes cuando empezó a llover".

A pesar del 'factor suerte' que comenta, Stroll también es capaz de reconocer el esfuerzo sobrehumano realizado por su compañero, Fernando Alonso, durante todo el año: "Todos esos podios que logró Fernando demuestran lo fuerte que estuvo. Y encima no flaqueó en todo el año. Aprovechó al máximo el coche cuando estaba en su mejor momento", dijo. Y es que Alonso logró en 2023 lo que parecía imposible para un piloto de 42 años.

