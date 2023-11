Toto Wolff no acepta críticas al polémico Gran Premio de Las Vegas: "Son completamente ridículas"

El Gran Premio de Las Vegas ha recibido casi de todo menos buenas acepciones. Muchos de los actores que siguen la Fórmula 1 de forma habitual coincidieron en señalar los problemas que había registrado este evento desde el primer momento y parece que la imagen del Gran Circo no ha quedado demasiado bien parada después de este particular fin de semana. Las críticas, sin embargo, no le gustaron nada a Toto Wolff.

Todo se torció desde el primer día, cuando en la primera sesión de entrenamientos libres una tapa de alcantarilla se levantó destrozando el Ferrari de Carlos Sainz y sobre todo poniendo en riesgo la integridad física del piloto madrileño. Algo similar sucedió con Esteban Ocon, cuyo Alpine también quedó significativamente afectado por este mismo incidente.

A todo esto hay que sumar que el público que acudió para ver esta primera sesión de entrenamientos libres fue desalojado de las gradas, algo que les dejó sin ver la segunda tanda de los libres pese a que habían pagado un precio elevado por poder acceder al circuito.

Estas situaciones levantaron un gran número de críticas por parte de los propios aficionados y también de los medios de comunicación. El mundo entero vio que el GP de Las Vegas no funcionó igual que los tradicionales y, si ya llegaba con la etiqueta de ser un invento de la Fórmula 1 para sacar rentabilidad económica, los problemas agravaron las voces discordantes.

Eso no le gustó a Toto Wolff, el jefe de Mercedes en la Fórmula 1, que salió en defensa del Gran Premio de Las Vegas. Viendo que todo eran críticas, Wolff quiso echarle un cable a la F1 y en público se mostró encantado de haber vivido un fin de semana así y desestimó todas las notas negativas.

"Muchas de las cosas que se dijeron parecen un poco desproporcionadas o demasiado negativas porque nos vamos de Las Vegas después de un gran fin de semana", comentó Wolff. Además, tachó las críticas de "completamente ridículas" y "desproporcionadas".

El público norteamericano

Esta apuesta por el Gran Premio de Las Vegas era un empeño particular de la Fórmula 1 para hacer crecer la afición por este deporte en Estados Unidos. De hecho, por primera vez se disputó una carrera en sábado y no en domingo, todo ello para que el público estadounidense pudiera tener en horario de máxima audiencia la carrera. Eso, en detrimento del público europeo.

Precisamente esta apuesta por los aficionados estadounidenses fue algo que recalcó el propio Wolff: "Creo que habrá aumentado la popularidad de la Fórmula 1 en Estados Unidos, eso es seguro. No hay nada negativo que yo pueda encontrar. Lo de la tapa de la alcantarilla no ha sido nada, como ya he dicho".

Y cerró su comparecencia ante los medios de comunicación con una nueva defensa del GP de Las Vegas: "Cuando mire hacia atrás a esta noche, recordaré que fue una carrera espectacular, que fue un gran público, un megaevento y que hubo algunas buenas peleas en la cabeza de la carrera. Eso es lo que voy a recordar del evento inaugural de Las Vegas, que cumplió con todos los requisitos", argumentó.

