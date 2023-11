Fernando Alonso zanja los rumores sobre su salida de Aston Martin y avisa: "Habrá consecuencias"

Fernando Alonso correrá en Aston Martin en 2024. Así lo confirmó él mismo en una rueda de prensa ofrecida en la previa a la disputa del Gran Premio de Sao Paulo que se corre este fin de semana. El asturiano se mostró muy tajante acerca de su futuro y quiso callar todos los rumores que han surgido en las últimas fechas, especialmente aquellos que le situaban en Red Bull, y de hecho amenazó con tomar represalias ante estas falsas informaciones.

Preguntado sobre si las informaciones buscaban dañarle tanto a él como a su escudería, Fernando Alonso se mostró convencido: "Por supuesto, eso es lo que están haciendo, pero me aseguraré de que haya consecuencias", dijo el de Aston Martin, sin llegar a especificar en qué pueden llegar a consistir esas consecuencias.

"Son sólo rumores, rumores normales en el paddock de gente que sólo intenta ganar seguidores y burlarse, ese tipo de cosas. Pero no me gusta ese juego", dijo en un tono muy serio el español. Y es que todo lo que se ha vertido durante las últimas fechas a través de las redes sociales sobre su futuro parece que no le ha gustado lo más mínimo el bicampeón del mundo.

Alonso cargó duramente contra algunos usuarios en las redes sociales que vierten rumores y mostró su respeto por los periodistas que llevan años cubriendo la actualidad de la Fórmula 1: "No lo estoy disfrutando porque incluso en esta sala aprecio que todos vosotros sois periodistas, personas profesionales, que habéis estado en la Fórmula 1 durante años. Te ganas tu respeto y así es como debe ser".

Prosiguió además en su argumentación: "Todo los rumores provienen de personas que no están en esta sala, algunos sólo buscan burlarse y creo que no es gracioso cuando juegan con estas cosas", aseveró.

Se queda en Aston Martin

Fernando Alonso quiso dejar claro que está absolutamente comprometido con su actual escudería y que confía en el proyecto actual y futuro de la marca británica. Es consciente de que ahora mismo su coche no está en el mejor momento, pero confía en que en 2024 dé un salto de calidad que le pueda hacer volver a soñar como sucedió al inicio de la temporada.

"Está claro que no somos tan competitivos como quisiéramos. Todos intentamos llegar a nuestro nivel, que obviamente no es el que estamos mostrando ahora. Estamos analizando algunas de las mejoras que hemos llevado a la pista en los últimos tiempos. Aquí será un fin de semana con formato al sprint y tal vez sean unos días más tradicionales para nosotros, sin experimentar tanto como los dos últimos Grandes Premios", concluyó el asturiano.

Los dos Aston Martin, durante el GP de México. REUTERS

Insistió además Alonso en que hay disgusto en el seno del equipo por cómo están rindiendo los Aston Martin en las últimas carreras: "Mike Krack no está contento y nadie está contento con la forma actual. Pero también dije que este equipo tenía 250 personas hace dos años y ahora estamos en una transición, esperamos ser un candidato para el futuro con 800 personas y la nueva fábrica", zanjó el piloto español.

