Carlos Sainz busca su segundo triunfo en la F1: una oportunidad única de reivindicarse con Ferrari

Carlos Sainz busca escribir una nueva página dorada del deporte español. El piloto de Ferrari sueña con la victoria en el Gran Premio de Italia tras lograr la pole position una apasionante calificación. Logró derrocar el dominio del incombustible Max Verstappen en la última vuelta y pretende evitar la novena victoria consecutiva del neerlandés.

El piloto madrileño tiene por delante una oportunidad única de conseguir una nueva victoria en la Fórmula 1. Tras ganar la pasada temporada en Silverstone, Carlos Sainz busca repetir esa gesta en una catedral del automovilismo como es Monza. Para más inri, lo puede hacer en su 'casa', frente al público italiano y en la sede de su escudería.

El español saldrá primero en Monza, lo que le hace ser el principal favorito a la victoria este domingo. A lo largo de este fin de semana, Sainz ha tenido un idilio constante con el asfalto italiano. Fue el mejor en los últimos entrenamientos libres y refrendó su dominio en una espectacular Q3.

[Carlos Sainz logra una increíble pole en Monza tras batir a Verstappen y Charles Leclerc]

Necesitó exprimirse hasta el final y eso le hizo enseñar su mejor versión de la temporada al volante. Le superaron en los instantes finales su compañero Charles Leclerc y el dominador del campeonato Max Verstappen. Ni con esas pudieron con él, puesto que una magistral última vuelta le catapultó hasta el primer puesto de la parrilla.

Fue 13 centésimas mejor que Verstappen, el gran ogro de toda la Fórmula 1 esta temporada. Un abrir y cerrar de ojos que le han convertido en el mejor piloto del fin de semana hasta el momento y que le hacen soñar con volver a ganar de nuevo en el Gran Circo. Tendrá que dar 53 vueltas, pero no lo hará solo pues tendrá todo el aliento de los 'tifosi' y de su escudería.

Carlos Sainz celebra su pole en Monza Reuters

"Ha sido muy intenso, hemos estado al límite, pero sabía que tenía algo de tiempo en Ascari... Me he sentido cómodo y creo que he hecho una de las mejores vueltas de mi vida", explicaba cariacontecido Sainz poco después de lograr la cuarta pole de su carrera deportiva. Anteriormente ya lo había logrado en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos.

"Mañana voy a darlo todo para mantener esa P1. Es el objetivo. Una buena salida, un buen primer stint y ver si podemos luchar contra Max. Espero poder salir bien y mantener a Checo, Max y Charles detrás y complicarles la vida. Tendremos que trabajar como equipo", sentenciaba Sainz tras su hito, señalando que iba a dar guerra.

Ganas de reivindicarse

No está siendo la mejor temporada de Ferrari. El equipo italiano se ha visto relegado a un segundo plano ante la insistencia de otras escuderías como Aston Martin, Mercedes o Red Bull, gran dominadora del campeonato esta temporada. Sus resultados no han sido los esperados, pero todo eso puede quedar olvidado si Sainz logra la victoria este domingo.

Un triunfo que puede servir para ver el resurgir de Ferrari y que ayudaría a Carlos Sainz a reivindicarse como líder del equipo. De hecho, ya ha superado a Charles Leclerc en el Mundial tras la última carrera. Esto se debe a la enorme regularidad que ha mostrado con monoplaza, muy superior a la de su compañero.

Además, siempre se ha puesto en duda su capacidad de liderazgo dentro del equipo, algo que puede quedar resuelto de un plumazo este domingo si logra un resultado a la altura de las condiciones.

La demostración de Sainz en Monza le sirve para alzar la voz justo cuando más se duda de su futuro. El piloto, que todavía no ha renovado su contrato con Ferrari, ha sonado para liderar el proyecto de Audi a partir de 2024. Este domingo, de conseguir la victoria, se colocaría nuevamente en una posición ventajosa para poder negociar.

Carlos Sainz, en el GP de Italia. REUTERS

Repetir victoria

Carlos Sainz se convirtió en 2022 en el segundo piloto español en lograr una victoria en la Fórmula 1. Fue en toda una catedral del automovilismo como es Silverstone. En el trazado británico dio una lección increíble y se impuso a los Max Verstappen, Lewis Hamilton y compañía.

Solo Fernando Alonso había conseguido ese hito anteriormente, lo que demuestra la dificultad que hay en el Gran Circo para lograrlo. Ahora Sainz puede aspirar a aumentar esa lista de victorias en Monza, un escenario perfecto para él pues es el Gran Premio por excelencia de Ferrari.

Además, serviría para romper ese dominio de Red Bull esta temporada. La escudería austríaca cuenta todas las carreras por victorias y Sainz tiene una ocasión única por delante de desbaratar la racha del equipo de Max Verstappen, su principal rival en el asfalto, y Sergio 'Checo' Pérez.

No será nada fácil, pero Carlos Sainz ya ha demostrado que vale muchos quilates. En Monza volverá a partir desde la primera posición por cuarta vez en su carrera y pisará a fondo el pedal del acelerador para buscar esa ansiada victoria que le sirva como un soplo de aire fresco.

