Hamilton se une al fenómeno '33' de Fernando Alonso y hunde tanto a Ferrari como a Mercedes

El gran estreno de la temporada de Fórmula 1 ya está aquí y todos se hacen la misma pregunta: "¿Será Fernando Alonso capaz?". El paddock se ha unido a la revolución general que reina en redes sociales por la mejoría de Aston Martín, la nueva escudería del asturiano que ha conseguido renovar la ilusión a su alrededor.

Los libres han confirmado lo que se vio en la pretemporada: los Aston Martin están arriba. Solo Red Bull se presenta con ventaja en este primer Gran Premio, el de Baréin, aunque hasta que no lleguen la clasificación y la carrera no se comprobará la diferencia real. Hasta entonces, las expectativas crecen sobre Alonso y la que sería su victoria 33 en la Fórmula 1.

Todo lo contrario ocurre en Ferrari y, sobre todo, Mercedes. Ambas sienten que Aston Martin les ha superado y que no les da para acercarse a Red Bull, que el año pasado exhibió su dominio con el puño de hierro de Max Verstappen. El más afectado es el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton.

El piloto británico, de 38 años, no se guarda nada y ha hablado del pesimismo con el que afronta la nueva temporada. No cree Mercedes pueda aspirar al título con lo que tienen ahora: "Hemos descubierto que estamos muy lejos. Ya lo sabíamos en los test, de alguna manera, pero es una desventaja muy grande. Estoy intentándolo tanto como puedo, pero esto es lo que hay y hay que trabajar con lo que tenemos", dijo Hamilton al bajarse del coche este viernes.

La negatividad reina desde su posición y es que ni siquiera cree que Mercedes pueda ir mejor a una vuelta o en tandas largas: "Nada. [Las diferencias] Son bastante similares. Con Red Bull, en sus tandas largas son un segundo más rápido. Tenemos mucho que trabajar. He sacado el máximo de ritmo que puedo en este coche. Podemos afinar aquí y allá, pero serán milésimas. No vamos a recuperar un segundo. Pero seguimos trabajando, queremos progresar", explicó.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, en rueda de prensa de la F1 2023 AFP7 / Europa Press

Y a todo esto han llegado Fernando Alonso y Aston Martin para cambiar el paradigma en la lucha por el título y amenazar con bajar más la posición de Ferrari y Mercedes: "Pensaba que Ferrari tenía el segundo coche, en la tanda larga estamos bastante cerca pero parece que Aston es el segundo y nosotros, terceros y cuartos. Más o menos como estábamos el año pasado. Es difícil para todos, nadie en el equipo quiere esto y este equipo no merece estar así. Trabajamos muy duro y nos centramos en el proceso, pero vamos por el camino equivocado", se sinceró el piloto británico.

Poco con lo que ilusionarse en la firma germana. Hamilton se ve más lejos todavía que el año pasado de Verstappen: "Hubo progreso el año pasado, pero la desventaja no era tan grande como ahora. ¿Podemos cerrar este hueco? Creo que es muy difícil". No ha comenzado la temporada y en Mercedes ya piensan en las futuras mejoras. No es buena señal.

