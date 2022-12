Fernando Alonso desvela su mayor miedo cuando deje la F1: "Sentarme en casa me asusta"

Fernando Alonso ya está preparando el 2023 para afrontar un año crucial en sus aspiraciones en la Fórmula 1. El piloto está centrado en el desarrollo de su monoplaza con Aston Martin en una nueva etapa que se abre ante él a sus 41 años de edad. Una temporada en el 'Gran Circo'.

El asturiano afronta un proyecto ilusionante con su desembarco en la escudería británica. A poco menos de quince días para acabar el año, el español hizo un pequeño repaso a todo lo ocurrido en estos doce meses con Alpine. En una entrevista para Auto Motor und Sport explicó cómo los ha vivido.

"Como máximo hay dos equipos que pueden ganar carreras, como ha sido el caso en los últimos años. Y la brecha entre los dos o tres mejores equipos y el centro sigue siendo demasiado grande. En el 50 por ciento de las carreras estamos a una vuelta del ganador", resaltó Alonso sobre sus números tras su vuelta al 'Gran Circo' hace dos años.

Alonso se mostró enormemente confiado en seguir su camino en la Fórmula 1. El nuevo piloto de Aston Martin aseguró que su continuidad en la parrilla tiene cuerda para rato. No piensa en abandonar a las primeras de cambio, pese a que la edad indique que su retirada está mucho más cerca que para otros.

"Mientras haya solo un uno por ciento de posibilidades de ganar el título nuevamente, seguiré adelante. Y si no funciona como piloto, quizás en un papel fuera del coche. Si luego nos convertimos en campeones del mundo, eso también me daría satisfacción, porque entonces podría decir que ayudé a construirlo. Estoy feliz de comenzar un nuevo proyecto y hacerlo exitoso lo antes posible", reflexionó Alonso sobre su papel en Aston Martin y el tiempo que le queda en la Fórmula 1.

También quiso presumir de su veteranía, que le ha aportado un punto extra a lo largo del campeonato. Una ventaja respecto a los demás pilotos, ya que él ha pasado por una enorme lista de situaciones a la que muchos de ellos todavía no se han enfrentado.

Fernando Alonso, en su estreno con Aston Martin. Europa Press

"Si un piloto joven te adelanta en la última vuelta en una carrera físicamente exigente porque está un poco más en forma, entonces la edad sería una desventaja. Pero eso nunca sucede en realidad. De lo contrario, la vejez solo trae ventajas. Puedo extraer cosas de una enorme base de datos de experiencias", apuntó Fernando.

Sin plan B

El doble campeón del Mundo aseguró que no hay nada detrás en el momento en el que deje la Fórmula 1. Unas palabras que reflejaron parte de los miedos que tiene el piloto español para cuando abandone la que ha sido su profesión durante gran parte de su vida.

"Sí tengo miedo al después. No tengo un plan B. He sido corredor toda mi vida y solo eso se me da bien porque no he aprendido nada más. Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo. Y lo que mejor hago en este deporte es conducir", explicó en un primer instante.

"Mientras sienta que todavía puedo dar el máximo seguiré en F1 dos o tres años más. Si algún día tengo que retirarme de la Fórmula 1, haré otras carreras. Una victoria en el Dakar seguiría siendo un desafío. Porque nadie lo ha hecho en esta combinación antes. Pero sentarme en casa me asusta", finalizó.

