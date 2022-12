Carlos Sainz: "Veo cerca y lejos ganar el Mundial de Fórmula 1, seré mejor piloto en 2023"

Carlos Sainz ha visitado la fábrica museo de Estrella Galicia (MEGA) en La Coruña y desde allí ha hablado sobre Ferrari. La gran novedad de la escudería italiana es el fichaje de Frederic Vasseur como nuevo Director General y Director del Equipo. Y también se ha referido a la nueva temporada 2023, en la que espera ser más regular para "poder luchar por el título".

En primer lugar, ha destacado qué supone la llegada de Fred Vasseur a Maranello: "Es un cambio que esperemos que sea para bien, siempre que llega alguien nuevo hay extramotivación de querer hacerlo bien para él y el equipo dará otro pasito adelante, hay que darle tiempo".

"Ferrari es un gigante de 1.200 o 1.300 personas, y tiene que ver como funciona y trabaja todo el mundo, saber qué cambios necesita no pasa de un día para otro, llevará su tiempo, confío en él, le conozco y me han hablado bien de él, ya me intentó fichar para ir a Renault, negociamos y tuvimos contacto, y ayer le llamé y tuve mi primer contacto como piloto Ferrari, sé que lo va a hacer bien", ha agregado sobre su nuevo jefe.

Ferrari

Carlos Sainz está preparado para una nueva temporada. Curso que espera con confianza para conseguir mejores resultados que en este 2022: "Hay muchas cosas buenas y me acordaré toda la vida de la primera pole y victoria, los nueve podios, grandes momentos, pero también momentos muy duros con un inicio con dos abandonos seguidos cuando el coche estaba para ganar carreras y me costó y luego al final yendo rápido yo, el coche no estaba para ganar, la salida de Austin en la pole que me golpearon... picos altos y bajos. Por eso el objetivo es más picos altos en 2023, temporada lineal constante, muchos puntos y pocos abandonos".

Marc Márquez y Carlos Sainz, durante la visita que han realizado a las instalaciones de Estrella Galicia junto al presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera EFE

"Si quieres luchar por el título hay que ganar carreras, pero sobre todo ser regular, ya sé cómo se gana, lo intentaré hacer más a menudo, pero hay que ser regular, con 6 o 7 abandonos te despegas del campeonato y aunque Red Bull y Verstappen han sido superiores, si yo vuelvo a ser el Carlos consistente, se puede", ha asegurado.

En cuanto al objetivo de ganar el Mundial, no lo ha descartado, pero también es consciente de la alta competencia que existe en este momento en el Gran Circo: "Veo cerca y lejos ganar el título, cerca porque estoy en uno de los mejores equipos del mundo, pero estamos en una época con mucho nivel todos los años en los coches de Mercedes y Red Bull, y también un altísimo nivel de pilotos".

"Las ganas y las mejoras las pondré y las ganas de mejorar como piloto y si se dan las circunstancias, tener uno de los mejores coches y aprovecharlo. Ha sido un año importante, realmente con un coche competitivo por primera vez para ganar carreras y poles, y me ha enseñado a competir ahí delante, aprendo rápido y sé sacar lo positivo, seguro que seré mejor piloto en 2023. Son muchas carreras 23 o 24, pero me gusta, es el deporte del que estoy enamorado, y conocer tanto mundo y competir para Ferrari es imposible que no te apetezca, lo disfruto como el primer día", ha sentenciado.

Por último, se ha referido a Estrella Galicia, un patrocinador que le ha acompañado prácticamente durante toda su carrera. "Soy muy afortunado por contar desde 2013 con su apoyo, cuando no eras nadie deportivamente, es más que un patrocinio", ha afirmado Carlos Sainz.

