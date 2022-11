El duro mensaje de Ecclestone a Mick Schumacher: "Quizá deba olvidarse de la Fórmula 1"

El futuro de Mick Schumacher parece oscurecerse en la Fórmula 1. El joven piloto alemán termina contrato con Haas y todavía no ha encontrado acomodo para la próxima temporada. Con el run run sobre su figura y la escasez de resultados, cada vez se antoja más difícil que pueda continuar en la máxima categoría del automovilismo.

Una de las voces autorizadas de este deporte como es Bernie Ecclestone ha refrendado lo que se viene coleando en las últimas semanas. El que fuese presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 hasta 2014 se ha mostrado muy pesimista con la continuidad de Mick Schumacher el próximo año.

Los rumores señalan que Haas tiene hoja de ruta diferente a la del hijo de Michael. Con la figura de Nico Hülkenberg rondando su asiento, desde la escudería no ven con buenos ojos la continuidad del joven de 23 años. "Tal vez necesite olvidarse de la F1 y centrarse en otras series de deportes de motor", ha sido el consejo de Ecclestone. Unas duras palabras que afectan al piloto y que no auguran un buen futuro para él al máximo nivel.

Mick Schumacher a los mandos del Haas. REUTERS

Uno de los grandes inconvenientes que ha tenido el alemán es el peso del nombre de su padre, que fue siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1. Sobre él había generadas muchas expectativas en torno a su desembarco con Haas, sin embargo, pese al buen papel de la escudería él no ha conseguido asentarse como garantía.

"Su nombre es su mayor carga, pero trata de estar a la altura lo mejor que puede. Y eso es lo que lo mete en todos sus problemas. Por lo tanto: olvídalo y gana en otra categoría", reflexionaba el expresidente del Gran Circo sobre un futuro cercano de Mick Schumacher en una entrevista en RTL.

Todo llegó por unas palabras de jefe del equipo. "Para mí, no se trata de una carrera, una vuelta. Se trata de lo que es mejor para Haas a mediano y largo plazo. No es como, sumando puntos ahora, Mick tiene el lugar o no", apuntó dejando en el aire su continuidad.

Sin hueco

Haas no tiene planificada su dupla de pilotos para la próxima temporada. De momento, Magnussen sí que tiene asegurada su plaza en la escudería. Y a partir de ahí no hay nada concretado. Un hueco que mira con especial cariño Nico Hülkenberg, que tras su ausencia de varios años está dispuesto a hacerse con la plaza.

Nico Hulkenberg, durante su estancia en la F1. Reuters

"Al final del día, la decisión no es mía. No soy yo quien decidirá", dijo Hulkenberg a la emisora austriaca Servus TV. "Todavía hay conversaciones. Soy relativamente optimista, pero tendremos que ser un poco más pacientes". Todo hace indicar que será su compatriota el que ocupe su asiento.

