Carlos Sainz no se arruga: "Mientras siga en la Fórmula 1, mi meta será ser campeón del mundo"

Carlos Sainz tiene muy claro que quiere llegar al máximo triunfo como piloto de Fórmula 1. La progresión del piloto español sigue siendo buena, y la pole que consiguió en el Gran Premio del pasado fin de semana así lo demuestra, pese a que no pudiera terminar la carrera al ser arrollado por Russell en la primera curva.

El de Ferrari, no obstante, se sigue mostrando ambicioso y no esconde que su meta en un futuro cercano es la de proclamarse campeón del mundo. Sainz no tiene problemas en afirmar que quiere ganar "lo antes posible" y por eso está deseando que arranque ya la temporada que viene para partir de cero.

El piloto español hace en una entrevista con EFE un balance positivo de la temporada, y asume que la escudería Ferrari ha conseguido la meta de volver a pelear por la victoria en determinadas carreras. Ahora bien, él quiere ir un paso más allá.

Campeón del mundo

No se arruga lo más mínimo Carlos Sainz a la hora de marcarse metas ambiciosas en su carrera deportiva: "Mi objetivo no cambia, sigue siendo ser campeón mundial lo antes posible. Este año nos ha batido Red Bull, nos ha batido Max Versttapen, pero el objetivo sigue siendo ese y lo seguirá siendo mientras siga en la Fórmula 1".

Para Ferrari no está siendo una mala campaña. El español marcha quinto en el Mundial y Charles Leclerc es segundo: "Para el equipo ha sido una temporada relativamente positiva porque hemos conseguido volver a ser competitivos, que era el objetivo de Ferrari, volver a estar en la pelea por ganar carreras. Para mí no ha sido un año bueno por unas cosas o por otras, pero me ha dado confianza de cara al año que viene".

Sainz lamenta la mala suerte que ha tenido en diferentes circunstancias a lo largo del año, aunque considera estos palos como una experiencia de la que podrá aprovecharse en el futuro.

De hecho, en la última carrera, en el Gran Premio de los Estados Unidos, el de Ferrari partía desde la pole y era un gran candidato a la victoria pero su sueño se vio truncado a las primeras de cambio. Russell le embistió y le dejó sin oportunidades, incluso Sainz tuvo que abandonar la carrera.

Sobre este hecho, declina lamentarse: "No puedes quedarte en el resultado anterior, menos cuando no fue culpa tuya, sino un error de otro piloto. No puedo hacer nada contra ello, solo concentrarme en el Gran Premio de México", señaló.



Su relación con Leclerc

También fue preguntado por cómo se lleva con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, de quien tuvo muy buenas palabras: "La relación con él es fácil. Somos dos chavales con estilos de vida parecidos, tenemos pasiones similares, nos llevamos bien".

Prosiguió además hablando sobre el francés: "Somos muy competitivos, hay piques entre nosotros de todo tipo, pero son piques sanos. Nos reímos mucho y entre nosotros siempre acaba pasando algo gracioso", explicó.

