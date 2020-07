Ferrari entra en pánico tras su descalabro en Austria: "Es de locos"

Ferrari ha sido la cara negativa del regreso de la Fórmula 1 con la clasificación del Gran Premio de Austria. Los dos coches rojos cosecharon unos resultados muy por debajo de las pretensiones de la Scuderia: Charles Leclerc saldrá 7º y Sebastian Vettel, que no pasó de la Q2, saldrá 11º. Que el monegasco accediera a la Q3 se vio como un milagro desde el box de Ferrari: "Te has salvado, eres décimo", le decían. Leclerc respondía asombrado: "¡Es de locos!".

Ya después de la sesión, Leclerc se resignaba ante los medios de comunicación: "No ha sido una clasificación fácil para nosotros", comentaba en Sky Sports F1: "Desafortunadamente, es donde estamos en este momento".

"Pero debemos tratar de mantener una actitud positiva en este momento, en el que es difícil encontrar algo positivo. Creo que este es el camino a seguir para trabajar correctamente y tratar de salir de estos tiempos difíciles. Sí, es difícil, pero tenemos que intentar trabajar en equipo y ser lo más fuertes posible mañana para tratar de animar a todos", se proponía Leclerc.

Vettel, que cosechó su peor puesto en una clasificación con Ferrari, siguió el mismo discurso: "No he estado muy contento con el coche. Más sobreviraje en la entrada de las curvas de lo que me gustaría, pero ya veremos. Creo que mañana la imagen puede ser diferente. Tal vez con la pista un poco más caliente, será un poco más positivo de lo que era hoy".

Sainz saldrá octavo

Tampoco se le dio mucho mejor al español Carlos Sainz (McLaren), que la próxima temporada correrá en Ferrari y que arrancará desde la octava plaza en el Gran Premio de Austria. Manifestó este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg que cree que ha sido "un buen día" y que este domingo podrán "atacar".

Carlos Sainz, durante el GP de Austria 2020 Reuters

"Creo que es un día muy bueno para el equipo. El ver que tenemos opciones de meternos en la pelea con equipos que el año pasado nos ganaban es una buena noticia", señaló, después de la calificación, Sainz, de 25 años, que la pasada temporada acabó sexto el Mundial.

"Personalmente he tenido algunos problemas de balance durante el fin de semana; sobre todo en las curvas rápidas no iba del todo confiado", explicó el talentoso piloto madrileño al canal de televisión 'Movistar F1'.

"Aunque haya hecho la 'Q3' (tercera ronda de la calificación) y un octavo; y la última vuelta con un set usado creo que ha sido un buen día y que mañana podremos atacar", dijo Sainz, que el año pasado se subió a su primer podio en la categoría reina, al acabar tercero el Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

"Ha sido algo de alivio ver que con otros coches que iban fuertes, como Racing Point, Toro Rosso (en referencia a los Alpha Tauri, el nuevo nombre de esa escudería) y Renault nos metimos en la lucha", indicó el español de McLaren.

"Ahora hay que ver si eso también será así en otros circuitos, pero de momento es una buena noticia" dijo Sainz, que en el tercer y último entrenamiento libre, horas antes de la calificación, había sido decimotercero.

"Mañana veremos qué pasa. No va a ser fácil, pero parece que tenemos buen ritmo", opinó Carlos este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg. "A ver si el ritmo de la calificación se puede replicar en carrera", recalcó Sainz después de la cronometrada principal de este sábado en Austria.

