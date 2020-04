Zak Brown y su temor con la Fórmula 1: "Hay un par de equipos que están jugando con fuego"

La Fórmula 1 marcha hacia un futuro incierto por culpa de la crisis del coronavirus. Mientras los Grandes Premios se siguen aplazando, las escuderías pasan por apuros. Para ello, se está negociando un acuerdo respecto al techo presupuestario de cara al futuro. Sin embargo, los equipos se han dividido en bandos.

Zak Brown, jefe de McLaren, cree que hay que reducir los presupuestos. De momento, se ha pasado de 175 millones de dólares a 125, pero Brown cree que debe reducirse más. Así lo ha explicado en una entrevista para Sky Sports.

"Sin 10 equipos o al menos nueve equipos, realmente no tienes F1. Un par de equipos deben tener mucho cuidado, porque creo que están jugando con fuego, por así decirlo. Se necesita una parrilla completa para tener un deporte, por lo que si continúan provocando que el deporte sea insostenible y si un par de equipos (más pequeños) pierden interés, o financieramente no pueden participar más, van a competir contra ellos mismos. Y eso no va a funcionar", explicó.

"Daimler (Mercedes) creo que está haciendo un excelente trabajo, reconociendo la situación en la que estamos. Entonces puedes deducir quiénes son los otros equipos. Es una gran plataforma de marketing para esos dos equipos, así que entiendo por qué quieren mantener el equilibrio fiscal donde está ahora. Pero en el deporte quieres pensar que todos pueden pelear de manera justa y que gane el mejor equipo. Creo que necesitan tener confianza. Es como un peso pesado que sólo quiere pelear con pesos medianos. Estos son grandes equipos, deberían estar preparados para luchar contra todos en términos más iguales, y creo que eso es lo que los fans quieren en el deporte"

"Si nos fijamos en las carreras de IndyCar, Roger Penske tiene el mismo coche que cualquier otro equipo, tiene uno de los dos motores y gana la mayor parte del tiempo. Sigo pensando que los equipos más grandes y mejores, las marcas más grandes, van a atraer a los mejores pilotos, los mejores ingenieros. Pero en este momento, la brecha en la F1 entre los de adelante y los de atrás es de segundos, mientras que en la IndyCar es de décimas".

"Si nos fijamos en las tres carreras más emocionantes que hemos tenido en algún tiempo (Alemania, Bakú y Brasil); hubo mal tiempo y choques y 'safety cars', y no deberíamos tener que depender exclusivamente de eso para tener una carrera impredecible. Debería ser que uno de los equipos que no es un equipo 'A' pueda tener una mejor estrategia o coger el 'safety car' en el momento adecuado y sacar provecho de alguien que tiene una mala parada en boxes. Si le preguntas a los aficionados, seguro que te dicen que quieren ver carreras como Brasil y Alemania, y no deberíamos tener que depender de aguaceros ara crear ese nivel de emoción".