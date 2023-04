Ferrari, sumido en un caos: del acoso recibido por Leclerc a la obligación de mejorar su monoplaza

No corren buenos tiempos para Ferrari. La escudería italiana está sumida en un caos absoluto, pues no han sido capaces de dar la cara en este comienzo de Mundial de Fórmula 1. Una situación que ha inquietado especialmente a sus pilotos, pues han visto como el SF-23 no ha dado el rendimiento esperado sobre la pista. Los resultados no se han producido y sus rivales más directos han comenzado varios puntos por encima de ellos.

Sin duda alguna, quien más está sufriendo está situación es Charles Leclerc. El teórico líder de Ferrari sólo ha sido capaz de sumar seis puntos en este arranque de campeonato, encontrándose con muchas incógnitas por resolver. No obstante, esa no es la peor cara de este asunto.

El piloto monegasco ha sufrido un acoso indiscriminado por parte de los aficionados de la escudería italiana. Tras filtrase su dirección, gran cantidad de ellos acudieron al domicilio de Leclerc, lo que desató su enfado. A través de unas palabras en sus redes sociales, quiso pedir, por favor, que no acudiesen a su domicilio.

"Hola a todos. En los últimos meses, mi dirección de casa se ha hecho pública por algún motivo, lo que ha hecho que muchas personas se reúnan debajo de mi apartamento, me piquen el timbre y me pidan fotos y autógrafos. Aunque siempre esté realmente feliz de estar disponible para vosotros y aprecio de verdad vuestro apoyo, os ruego que respetéis mi privacidad y no vengáis a mi casa. Me aseguraré de pararme con todos cuando me veáis por la calle o en la pista, pero no bajaré a la calle si me venís a buscar a casa. Vuestro apoyo, en persona y a través de las redes sociales, significa mucho para mí, pero hay un límite que no se tendría que superar. Buena Pascua a todos", indicaba en su Instagram.

Un serio contratiempo que se une a su mal arranque del Mundial. La escudería dirigida por Frédéric Vasseur ha realizado el peor inicio desde 2009, ya que suma únicamente 26 puntos entre sus dos pilotos (Sainz acumula 20), y necesita dar un drástico cambio para acercarse a Mercedes y Aston Martin.

En un primer momento, se aducía estos resultados a una falta de motivación por parte de sus pilotos, puesto que el propio Leclerc dejó unas palabras que indicaban ese sentimiento tras sufrir un nuevo abandono en el Gran Premio de Australia, el segundo de la temporada para él en tan solo tres carreras.

Reconoció que las primeras semanas de la temporada habían sido "frustrantes" y finalizó con un "no sé ni los puntos que llevo". Una falta de motivación que ha sido desmentida por su jefe, que recalcó que "el inicio no era el esperado" y que estaba seguro de que "la motivación estaba ahí".

Ferrari, en busca de cambios

El desastroso comienzo de temporada ha obligado a la escudería Ferrari a preparar nuevas mejoras de cara a los próximos Grandes Premios. Por esto, están aprovechando el parón del mes de abril, ya que la siguiente cita es Bakú en el último fin de semana del mes, para preparar una serie de actualizaciones en su monoplaza que les permitan ponerse a la altura de sus rivales.

"Tenemos un flujo de actualizaciones, algunas no llegarán a Bakú porque tenemos un paquete adaptado a la carga aerodinámica, además, no es lo más fácil probarlas con las carreras al sprint", indicaba Vasseur en unas declaraciones recogidas por Motorsportweek.com.

El jefe de Ferrari quiso recalcar que las mejoras que tenían previstas para las siguientes carreras irán implementándose poco a poco. Se irán añadiendo en Imola, Barcelona o Miami, ya que consideran que Bakú no es el circuito idóneo para mostrarlas al gran público.

"Vamos a acelerar. Pondremos todos los recursos para acelerar el proceso. Las actualizaciones que estaban previstas para Barcelona llegarán en Imola, tendremos la actualización una o dos carreras por adelantado", sentenció Vasseur. "Nos adaptaremos a las circunstancias, pero no puedes cambiar algo de forma masiva en el transcurso de la temporada", finalizó.

